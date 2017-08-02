Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стала известна реакция украинцев на празднование Дня ВМФ в Крыму
7 косметологических процедур, противопоказанных летом
Малоизвестные плюсы грудного вскармливания
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
Преступники в Мособлсуде 15 минут избивали женщину
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
12:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

«ВДВ — это настоящее мужское, армейское братство, принадлежность к которому не имеет срока давности» , — Валерий Шанцев

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем воздушно-десантных войск.

Источник: mil.ru

«ВДВ — это не только тельняшки и голубые береты. Это броня и огневая мощь, способная подниматься в воздух и появляться внезапно в любой точке мира. Это мужество и отвага бойцов, готовых сражаться с превосходящими силами противника, с честью выполняя поставленные задачи. Девизом нескольких поколений десантников стали слова “Никто кроме нас!”. За годы их глубокий смысл множество раз был подтвержден героизмом, проявленным в горячих точках и локальных войнах. Поэтому служить в войсках ВДВ, элите вооруженных сил, мечтает любой мальчишка», — говорится в поздравлении.

«“Десантура”, “Крылатая пехота” — так зовут в народе войска ВДВ, хотя сами десантники в шутку называют себя “Войска Дяди Васи”, отдавая дань памяти создателю этого рода войск, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову. ВДВ — это настоящее мужское, армейское братство, принадлежность к которому не имеет срока давности. Желаю всем, кто служил, служит или мечтает служить в воздушно-десантных войсках, всегда быть образцом порядочности и чести, примером истинного патриота своей родной страны. Мирного неба вам над головой, крепкого здоровья, счастья, стабильности и благополучия вашим семьям, успехов на благо нашей области и России!» — сказано в поздравлении главы региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Звезда «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь