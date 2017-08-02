«ВДВ — это настоящее мужское, армейское братство, принадлежность к которому не имеет срока давности» , — Валерий Шанцев

«ВДВ — это не только тельняшки и голубые береты. Это броня и огневая мощь, способная подниматься в воздух и появляться внезапно в любой точке мира. Это мужество и отвага бойцов, готовых сражаться с превосходящими силами противника, с честью выполняя поставленные задачи. Девизом нескольких поколений десантников стали слова “Никто кроме нас!”. За годы их глубокий смысл множество раз был подтвержден героизмом, проявленным в горячих точках и локальных войнах. Поэтому служить в войсках ВДВ, элите вооруженных сил, мечтает любой мальчишка», — говорится в поздравлении.

«“Десантура”, “Крылатая пехота” — так зовут в народе войска ВДВ, хотя сами десантники в шутку называют себя “Войска Дяди Васи”, отдавая дань памяти создателю этого рода войск, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову. ВДВ — это настоящее мужское, армейское братство, принадлежность к которому не имеет срока давности. Желаю всем, кто служил, служит или мечтает служить в воздушно-десантных войсках, всегда быть образцом порядочности и чести, примером истинного патриота своей родной страны. Мирного неба вам над головой, крепкого здоровья, счастья, стабильности и благополучия вашим семьям, успехов на благо нашей области и России!» — сказано в поздравлении главы региона.