Лянкэ: Не советую никому вступать в перепалку с Рогозиным
Резкие высказывания российского
Резкие высказывания российского
Лидер ЕНПМ говорит, что лучшая стратегия для Кишинева — не реагировать на провокации российского чиновника.
«Что касается этих жестких сообщений Рогозина, которые, безусловно, выходят за пределы как академической, так и дипломатической лексики, могу сказать, что у меня был некоторый опыт общения с ним, и я пришел к выводу, что лучше не вступать с ним диалог или обмен репликами. Я подозреваю, что в Российской Федерации так создают себе имидж твердых людей, поэтому я бы категорически не советовал официальным лицам Кишинева вступать с ним в перепалку», — прокомментировал Лянкэ в интервью радиостанции Свободная Европа.
По словам политика,
«С точки зрения эффектов, он, я уверен, будет пытаться доказать, что имеет определенный вес в принятии решений в Российской Федерации и, как обещал, может добиться, чтобы некоторые лица из Румынии, не исключено, что из Республики Молдова тоже, были включены в “черный список” Российской Федерации, то есть будут наложены своего рода санкции. Но в какой степени эти его заявления будут реализованы, не могу сказать. Я не думаю, что мы увидим
Прогресс приднестровского урегулирования также не будет зависеть от этого политического напряжения, уверен Лянкэ. «Не думаю и не вижу, какие негативные последствия практического плана могут быть для