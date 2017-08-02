Лянкэ: Не советую никому вступать в перепалку с Рогозиным

Источник: Noi.md

Лидер ЕНПМ говорит, что лучшая стратегия для Кишинева — не реагировать на провокации российского чиновника.

«Что касается этих жестких сообщений Рогозина, которые, безусловно, выходят за пределы как академической, так и дипломатической лексики, могу сказать, что у меня был некоторый опыт общения с ним, и я пришел к выводу, что лучше не вступать с ним диалог или обмен репликами. Я подозреваю, что в Российской Федерации так создают себе имидж твердых людей, поэтому я бы категорически не советовал официальным лицам Кишинева вступать с ним в перепалку», — прокомментировал Лянкэ в интервью радиостанции Свободная Европа.

По словам политика, молдо-российские двусторонние отношения испортились, а «хуже, чем сейчас, уже быть не может». Лянкэ не исключает, что после срыва визита Рогозина в Тирасполь некоторые чиновники из Румынии и Молдовы могут быть включены в «черный список» Российской Федерации.

«С точки зрения эффектов, он, я уверен, будет пытаться доказать, что имеет определенный вес в принятии решений в Российской Федерации и, как обещал, может добиться, чтобы некоторые лица из Румынии, не исключено, что из Республики Молдова тоже, были включены в “черный список” Российской Федерации, то есть будут наложены своего рода санкции. Но в какой степени эти его заявления будут реализованы, не могу сказать. Я не думаю, что мы увидим какие-то негативные последствия, поскольку отношения, к сожалению, и это я говорю это с некоторой грустью, отношения между Кишиневом и Москвой и без того плохие. Это отношения, где политический фактор влияет и искажает наши деловые отношения, экономические связи. Это явление уже старое, так что хуже вроде не может быть», — добавил он.