Болливуд отдыхает: метавшего ножи президента Туркменистана сравнили с Рэмбо
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в военных учениях, которые прошли под Ашхабадом, сообщает «Хроника Туркменистана».
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в военных учениях, которые прошли под Ашхабадом, сообщает «Хроника Туркменистана».
Президент Туркменистана лично продемонстрировал руководителям силовых ведомств, как нужно обращаться с оружием, метко стрелять и метать кинжалы во врага, пишет издание.
Между тем, опубликованное в соцсетях видео вызвало шквал комментариев со стороны
Некоторые из комментаторов назвали видеоролик индийским кино и сравнили Бердымухамедова с киногероем Рэмбо.