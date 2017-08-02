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12:11 (мск), источник: Nur.kz

Болливуд отдыхает: метавшего ножи президента Туркменистана сравнили с Рэмбо

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в военных учениях, которые прошли под Ашхабадом, сообщает «Хроника Туркменистана».

Президент Туркменистана лично продемонстрировал руководителям силовых ведомств, как нужно обращаться с оружием, метко стрелять и метать кинжалы во врага, пишет издание.

Между тем, опубликованное в соцсетях видео вызвало шквал комментариев со стороны интернет-пользователей.

Некоторые из комментаторов назвали видеоролик индийским кино и сравнили Бердымухамедова с киногероем Рэмбо.

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