Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала ложью заявления экс-кандидата в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» Евгения Ройзмана о якобы непроходимости муниципального фильтра и заявила, что он даже не открыл избирательный счет.

«Вы теперь видите, чего стоят те домыслы, истерики и инсинуации по поводу некоторых так называемых кандидатов. Вот вам бомба, сенсация: человек, который идет на выборы, не сделал самого главного — не открыл счета», — сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК. «Все остальные действия — очевидно, что это просто ложь», — подчеркнула она. «Именно поэтому у меня были и есть основания еще раз предупредить, что официальное заявление “Яблока” по этому поводу максимально политически нечистоплотное», — добавила глава комиссии.

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«Миф первый — что фильтр совсем непроходим. Миф второй — что действующие кандидаты во власти забрали все подписи [муниципальных депутатов] и ничего не осталось», — пояснила Памфилова.

«Вот вам реальная ситуация: надо было в 55 муниципальных районах Свердловской области набрать, и 72−73 [района] были свободными», — изложила факты председатель ЦИК. «Значит, если хотелось [участвовать в выборах], надо было поездить и поговорить, пообщаться [с муниципальными депутатами]. Тогда уже был бы реальный факт: отказал кто-то или нет», — подчеркнула глава комиссии.

Памфилова подтвердила, что по итогам представления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов, представляющих 72 района или округа из 73 имеющихся в области, не поставили свои подписи в поддержку ни одного из кандидатов в губернаторы.

Блокирующего пакета не было

Со своей стороны, замглавы ЦИК Николай Булаев напомнил о заявлении Ройзмана о том, что якобы «был собран блокирующий пакет в 18 муниципальных образованиях, который не позволял ему преодолеть этот “фильтр” и собрать необходимое количество голосов». «По тем данным, которые мы имеем (а они объективно подтверждены), свободные голоса депутатов остались в 72 муниципальных образованиях. Поэтому никакого блокирующего пакета не было, а если он был, то для этого нужно привести определенные доказательства», — подчеркнул он.

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«Но есть еще один факт, который говорит о том, что в избирательных кампаниях часто применяются методы, которые я бы назвал обманом, а может быть, самообманом», — отметил Булаев. Он представил письмо из Сбербанка, согласно которому «господин Ройзман не обращался в Сбербанк для открытия специального избирательного счета». «А это значит, что в данном случае вряд ли человек был намерен участвовать в избирательной кампании с самого начала, потому что вести избирательную кампанию без избирательного счета невозможно», — пояснил зампредседателя комиссии. «Думаю, по этому поводу нужно прекратить спекуляции», — посоветовал он.

При этом Булаев заметил, что у «Яблока» в муниципальных органах власти 16 регионов, где идут сейчас выборы губернаторов, представлено 26 депутатов. «Понятно, что с таким количеством депутатов достаточно сложно проходить “муниципальный фильтр”, потому что собственной опоры на депутатский корпус нет», — сказал он.

«В той же Свердловской области в 164 муниципальных кампаниях “Яблоко” участвовало всего 11 раз, представив 77 кандидатов, победили несколько человек. Говорить о каком-либо давлении можно только тогда, когда есть факт участия в избирательной кампании», — заключил зампред комиссии.

Полемика Памфиловой и «Яблока»

18 июля Ройзман сообщил, что не может собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра количество подписей муниципальных депутатов и прекращает предвыборную борьбу.

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А перед этим «Яблоко» выпустило заявление, что глава Центризбиркома Элла Памфилова якобы «покрывает» муниципальный фильтр и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием в губернаторских выборах Ройзмана.

Памфилова напомнила журналистам, что ЦИК призывал «Яблоко» перерегистрировать членов свердловского отделения и провести общее собрание, на котором повторно выдвинуть Ройзмана в соответствии с законом. Для этого было достаточно трех членов партии. Однако в «Яблоке» отказались это делать.

«Мы не хотели, чтобы Ройзман споткнулся на процедуре выдвижения. По своей компетенции, независимо от “фильтра”, мы делали все, что нам положено, оказывая ему максимальную помощь, чтобы он в случае прохождения муниципального фильтра был зарегистрирован», — сказала Памфилова.

Глава ведомства указывала, что председатель «Яблока» Эмилия Слабунова «уже не раз отметилась, в том числе и на площадке ЦИК, громкими, но некомпетентными и недостоверными заявлениями».

31 июля избирком Свердловской области отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах губернатора региона в связи с отсутствием необходимых документов.