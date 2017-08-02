Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Умеренные возлияния грозят ожирением
Стефания Маликова поступила в престижный вуз
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
Преступники в Мособлсуде 15 минут избивали женщину
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
12:08 (мск), источник: ТАСС

Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра

Председатель ЦИК также заявила, что экс-кандидат в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» даже не открыл избирательный счет.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала ложью заявления экс-кандидата в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» Евгения Ройзмана о якобы непроходимости муниципального фильтра и заявила, что он даже не открыл избирательный счет.

«Вы теперь видите, чего стоят те домыслы, истерики и инсинуации по поводу некоторых так называемых кандидатов. Вот вам бомба, сенсация: человек, который идет на выборы, не сделал самого главного — не открыл счета», — сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК. «Все остальные действия — очевидно, что это просто ложь», — подчеркнула она. «Именно поэтому у меня были и есть основания еще раз предупредить, что официальное заявление “Яблока” по этому поводу максимально политически нечистоплотное», — добавила глава комиссии.

Читайте также
Избирком отказал в регистрации четырем кандидатам в губернаторы Свердловской области

«Миф первый — что фильтр совсем непроходим. Миф второй — что действующие кандидаты во власти забрали все подписи [муниципальных депутатов] и ничего не осталось», — пояснила Памфилова.

«Вот вам реальная ситуация: надо было в 55 муниципальных районах Свердловской области набрать, и 72−73 [района] были свободными», — изложила факты председатель ЦИК. «Значит, если хотелось [участвовать в выборах], надо было поездить и поговорить, пообщаться [с муниципальными депутатами]. Тогда уже был бы реальный факт: отказал кто-то или нет», — подчеркнула глава комиссии.

Памфилова подтвердила, что по итогам представления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов, представляющих 72 района или округа из 73 имеющихся в области, не поставили свои подписи в поддержку ни одного из кандидатов в губернаторы.

Блокирующего пакета не было

Со своей стороны, замглавы ЦИК Николай Булаев напомнил о заявлении Ройзмана о том, что якобы «был собран блокирующий пакет в 18 муниципальных образованиях, который не позволял ему преодолеть этот “фильтр” и собрать необходимое количество голосов». «По тем данным, которые мы имеем (а они объективно подтверждены), свободные голоса депутатов остались в 72 муниципальных образованиях. Поэтому никакого блокирующего пакета не было, а если он был, то для этого нужно привести определенные доказательства», — подчеркнул он.

Читайте также
Евгению Ройзману окончательно отказали в участии в выборах свердловского губернатора

«Но есть еще один факт, который говорит о том, что в избирательных кампаниях часто применяются методы, которые я бы назвал обманом, а может быть, самообманом», — отметил Булаев. Он представил письмо из Сбербанка, согласно которому «господин Ройзман не обращался в Сбербанк для открытия специального избирательного счета». «А это значит, что в данном случае вряд ли человек был намерен участвовать в избирательной кампании с самого начала, потому что вести избирательную кампанию без избирательного счета невозможно», — пояснил зампредседателя комиссии. «Думаю, по этому поводу нужно прекратить спекуляции», — посоветовал он.

При этом Булаев заметил, что у «Яблока» в муниципальных органах власти 16 регионов, где идут сейчас выборы губернаторов, представлено 26 депутатов. «Понятно, что с таким количеством депутатов достаточно сложно проходить “муниципальный фильтр”, потому что собственной опоры на депутатский корпус нет», — сказал он.

«В той же Свердловской области в 164 муниципальных кампаниях “Яблоко” участвовало всего 11 раз, представив 77 кандидатов, победили несколько человек. Говорить о каком-либо давлении можно только тогда, когда есть факт участия в избирательной кампании», — заключил зампред комиссии.

Полемика Памфиловой и «Яблока»

18 июля Ройзман сообщил, что не может собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра количество подписей муниципальных депутатов и прекращает предвыборную борьбу.

Читайте также
В ОП утверждают, что Ройзман не собирал подписи муниципальных депутатов

А перед этим «Яблоко» выпустило заявление, что глава Центризбиркома Элла Памфилова якобы «покрывает» муниципальный фильтр и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием в губернаторских выборах Ройзмана.

Памфилова напомнила журналистам, что ЦИК призывал «Яблоко» перерегистрировать членов свердловского отделения и провести общее собрание, на котором повторно выдвинуть Ройзмана в соответствии с законом. Для этого было достаточно трех членов партии. Однако в «Яблоке» отказались это делать.

«Мы не хотели, чтобы Ройзман споткнулся на процедуре выдвижения. По своей компетенции, независимо от “фильтра”, мы делали все, что нам положено, оказывая ему максимальную помощь, чтобы он в случае прохождения муниципального фильтра был зарегистрирован», — сказала Памфилова.

Глава ведомства указывала, что председатель «Яблока» Эмилия Слабунова «уже не раз отметилась, в том числе и на площадке ЦИК, громкими, но некомпетентными и недостоверными заявлениями».

31 июля избирком Свердловской области отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах губернатора региона в связи с отсутствием необходимых документов.

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Звезда «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь