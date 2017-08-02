Рогозин рассказал, кто на самом деле сорвал его поездку в Кишинев

Источник: Sputnik.md

«Мы пока, естественно, не хотим выдавать каких-то секретов, результатов нашего расследования. Оно ведется. Но могу уже сейчас сказать, что у нас есть сведения, что за этой провокацией стоял господин Плахотнюк. Это он все организовал. Цель его была столкнуть нас с Румынией», — заявил Рогозин.

Согласно схеме был сделан звонок в Бухарест.

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«Такой звонок был сделан, и на очень высоком уровне было принято решение о запрете вхождения самолета в воздушное пространство Румынии», — сказал Рогозин.

Он добавил, что сейчас уточняется, кто окончательно принял решение.

«Они дождались взлета этого самолета и, когда он уже находился в воздухе, пройдя польское в том числе воздушное пространство, словацкое, только тогда ввели запрет. То есть это было сделано сознательно, грубо, попирая права людей, которые летели на этом самолете. Еще раз говорю, что дело не во мне, а дело в том, что это был хамский поступок по отношению к гражданам Молдовы, которых было большинство», — отметил Рогозин.

Говоря об ответных мерах, Рогозин сообщил, что устанавливаются и другие лица, которые по всей цепочке принимали это решение.

«Когда этот анализ будет завершен, то мы подготовим политическому руководству России свои предложения относительно тех мер, которые будут предприняты в отношении этих товарищей», — сказал Рогозин.

Он также заявил, что ответные меры РФ должны быть максимально выверены и адресны.

«Надо наказать тех, кто виноват, а не как у нас обычно: награждают непричастных и наказывают невиновных. Именно виновные сейчас будут установлены и, конечно, будут приняты необходимые решения», — отметил вице-премьер.

Пассажиры самолета, летевшего в Кишинев через Минск возмущены действиями Румынии.

Сорвав переговоры Рогозина и Додона, Молдова потеряла возможность пополнить казну десятками миллионов долларов за счет новых предложений России, которые российская делегация планировала представить в Кишиневе.

«Мы для Молдовы хотели сделать очень многое. Кстати, я летел в Кишинев, запросив встречу с членами правительства Молдовы с тем, чтобы сформулировать новые предложения по линии экономического сотрудничества», — сказал Рогозин.

«Теперь уж об этом говорить не буду, теперь это уже не актуально. Потеряли, думаю, десятки, а может быть сотни миллионов долларов одним таким жестом хамским», — добавил он.

Рогозин отметил, что «идет разрушение всех договоренностей, которые у нас были с правительством Молдовы».

Он добавил, что в конце прошлого года в Москве прошло заседание двусторонней межправительственной комиссии, которую вице-премьер возглавляет с российской стороны. «Мы все верили: что-то происходит очень важное в наших отношениях. Мы были готовы пойти навстречу молдавской экономике, открыть рынок в каких-то областях», — сказал Рогозин.

«Это огромный восточный рынок для Молдовы, надо просто быть врагом своей страны, чтобы этот рынок не открывать для своих же фермеров, предпринимателей и т. д. И вдруг пошла эта эскалация напряжения», — отметил вице-премьер.

Рогозин добавил, что все началось с задержания российских официальных лиц, чиновников, которые по разным вопросам ездят в Приднестровье. Потом, по его словам, усилились действия в отношении военнослужащих РФ.

Также Рогозин объяснил, почему удалил из соцсетей записи о румынских политиках, отмечает РИА Новости.

«Во-первых, это хороший повод для того, чтобы эти надписи напомнить. Первый раз (информационный повод появляется — ред), когда они ставятся, второй раз — когда они снимаются», — заявил он.

Рогозин назвал ситуацию беспрецедентной и очень опасной, поскольку «в незаконные санкционные списки внесены десятки человек».

«И если какая-то страна, типа Румынии, будет произвольно, хамским образом перекрывать воздушное пространство гражданским самолетам, коммерческим, рейсовым, если там летит подобного рода лицо, то это приведет к хаосу и, соответственно, к ответным мерам, которые тоже затронут массу людей», — подчеркнул вице-премьер.

Зампред правительства заверил, что Россия не оставит без ответа этот инцидент.

«Начиная от ИКАО (Международная организация гражданской авиации — ред.) и заканчивая другими властями, международными инстанциями, очень подробно разберемся с этим вопросом. Все необходимые выводы будут сделаны», — пообещал Рогозин.