Тенге дешевеет: Что будет с нацвалютой дальше

Источник: Tengrinews

В обменных пунктах Алматы и Астаны американская валюта продается по 338−340 тенге за доллар.

Корреспондент Tengrinews.kz совместно с экспертами объясняет, что будет с тенге в ближайшее время и как лучше распорядиться деньгами сейчас.

Что происходит с тенге?

В первую очередь на казахстанскую валюту влияет ослабление рубля из-за санкционных мер. Во-вторых, нефть марки Brent снова начала снижаться на фоне роста запасов сырья в США и увеличения добычи ОПЕК (по данным Американского института нефти (API), запасы нефти увеличились на 1,8 миллиона баррелей, до 488,8 миллиона за неделю; по расчетам Reuters, рост добычи ОПЕК в июле увеличился на 90 тысяч, до 33 миллионов баррелей в сутки). Эти факторы могут обратно нефть вернуть на уровень 50 долларов за баррель.

Также надо понимать, что в Казахстане происходят стандартные инфляционные процессы, а это фактор, который также влияет на ослабление тенге. Я считаю, что сегодня больше негативных факторов, влияющих на укрепление доллара.

Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов

С тенге происходит «рубль». В последние недели давление на рубль от нарастающего беспокойства по поводу санкций сдерживалось стремительным ростом цены на нефть. Однако вчера вместе с выходом данных о запасах нефти в США этот фактор отступил и инвесторы начали выходить из рублевой корзины.

Аналитик АО «Цесна Капитал» Дархан Лукпанов

Что делать с деньгами прямо сейчас?

Особого смысла делать что-то прямо сейчас — нет. Более того, вполне вероятно, что после такого резкого скачка может последовать и небольшая коррекция. Конечно, в нынешних условиях я бы не стал делать больших накоплений в национальной валюте. Хранить накопленные средства лучше в нескольких валютах. Например, у евро сейчас растущий тренд.

Доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим

Конечно, все зависит от целей и предстоящих трат. Хранить сбережения можно в нескольких валютах. Но надо понимать, что поскольку разница в процентных ставках по инвестированию в казахстанские ценные бумаги или депозиты сегодня превышает в несколько раз процентные ставки по депозитам в долларах США в Казахстане, инвестирование в тенге будет предпочтительнее.

Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов

Как будет вести себя тенге в ближайшие несколько месяцев?

Нефть марки Brent торгуется в пределах 51,30 доллара за баррель, однако это не обеспечивает достаточной прочности для тенге. На фоне новых заявлений по санкциям в отношении РФ и реакции российской валюты (доллар на бирже торгуется по 60,35 рубля) тенге также скорректировался на текущий курс рубля, который находится на уровне 5,5−5,6. Исходя из того, что рынок в целом уже отреагировал на санкционные риски, дальнейшего резкого обесценения рубля в ближайшее время я не ожидаю. Как мне видится, нацвалюта стабилизируется на уровне 340 тенге за доллар (±3).

Доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим

Пока курс национальной валюты идет в район 340−350 тенге за доллар.

Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов

Правда заключается в том, что курсы валют — это один из самых сложных инструментов для прогнозирования. А когда в вопросе ценообразования инструмента на первый план выходят нерыночные факторы, такие как вопрос о политических взаимоотношениях России и США, то прогнозировать курс становится практически невозможно.