Тенге дешевеет: Что будет с нацвалютой дальше
По итогам утренней сессии на KASE 2 августа средневзвешенный курс нацвалюты по отношению к доллару составил 334,53 тенге. Таким образом, казахстанская валюта ослабла сразу на 5,8 тенге.
По итогам утренней сессии на KASE 2 августа средневзвешенный курс нацвалюты по отношению к доллару составил 334,53 тенге. Таким образом, казахстанская валюта ослабла сразу на 5,8 тенге.
В обменных пунктах Алматы и Астаны американская валюта продается по 338−340 тенге за доллар.
Корреспондент Tengrinews.kz совместно с экспертами объясняет, что будет с тенге в ближайшее время и как лучше распорядиться деньгами сейчас.
Что происходит с тенге?
В первую очередь на казахстанскую валюту влияет ослабление рубля
Также надо понимать, что в Казахстане происходят стандартные инфляционные процессы, а это фактор, который также влияет на ослабление тенге. Я считаю, что сегодня больше негативных факторов, влияющих на укрепление доллара.
Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов
С тенге происходит «рубль». В последние недели давление на рубль от нарастающего беспокойства по поводу санкций сдерживалось стремительным ростом цены на нефть. Однако вчера вместе с выходом данных о запасах нефти в США этот фактор отступил и инвесторы начали выходить из рублевой корзины.
Аналитик АО «Цесна Капитал» Дархан Лукпанов
Что делать с деньгами прямо сейчас?
Особого смысла делать
Доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим
Конечно, все зависит от целей и предстоящих трат. Хранить сбережения можно в нескольких валютах. Но надо понимать, что поскольку разница в процентных ставках по инвестированию в казахстанские ценные бумаги или депозиты сегодня превышает в несколько раз процентные ставки по депозитам в долларах США в Казахстане, инвестирование в тенге будет предпочтительнее.
Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов
Как будет вести себя тенге в ближайшие несколько месяцев?
Нефть марки Brent торгуется в пределах 51,30 доллара за баррель, однако это не обеспечивает достаточной прочности для тенге. На фоне новых заявлений по санкциям в отношении РФ и реакции российской валюты (доллар на бирже торгуется по 60,35 рубля) тенге также скорректировался на текущий курс рубля, который находится на уровне 5,5−5,6. Исходя из того, что рынок в целом уже отреагировал на санкционные риски, дальнейшего резкого обесценения рубля в ближайшее время я не ожидаю. Как мне видится, нацвалюта стабилизируется на уровне 340 тенге за доллар (±3).
Доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим
Пока курс национальной валюты идет в район 340−350 тенге за доллар.
Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов
Правда заключается в том, что курсы валют — это один из самых сложных инструментов для прогнозирования. А когда в вопросе ценообразования инструмента на первый план выходят нерыночные факторы, такие как вопрос о политических взаимоотношениях России и США, то прогнозировать курс становится практически невозможно.
Аналитик АО «Цесна Капитал» Дархан Лукпанов.