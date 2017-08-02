Лукашенко продлил указ № 585 для тех, кто взял кредиты на жилье

Источник: Telegraf.by

Президент Беларуси подписал соответствующий указ № 274 в среду, 2 августа. Таким образом, многодетные и молодые семьи, которые заключили кредитный договор на строительство, реконструкцию или покупку жилья до 6 августа 2017 года, смогут рассчитывать на помощь государства.

На сегодняшний день в стране на получение субсидий по 585-му указу претендуют 148 многодетных и 2814 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В президентской пресс-службе уточнили, что указ № 274 вносит изменения в указ № 240 о введении в Беларуси адресных жилищных субсидий.

В начале июля Александр Лукашенко подписал указ № 240 об адресных субсидиях на жилье, который начнет действовать с 6 августа. Изначально планировалось, что с этой же даты утратит силу другой указ о господдержке молодых и многодетных семей — № 585.

Люди, которые рассчитывали на субсидии и взяли кредиты на жилье, попали в трудную ситуацию — если до августа их дома не сдадут, по 585-му указу им субсидии им уже не полагаются, а по 240-му — еще не полагаются.