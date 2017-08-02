Кремль прокомментировал сообщения СМИ о российских потерях в Сирии

Источник: РИА "Новости"

Он призвал журналистов руководствоваться именно данными военного ведомства.



Так пресс-секретарь главы государства ответил на просьбу прокомментировать публикацию агентства «Рейтер» о росте числа потерь среди российских военнослужащих в Сирии.

По официальным данным в арабской республике с начала года погибли десять российских военных, но, по подсчетам самого СМИ, речь идет как минимум о 40 россиянах, погибших с начала года.

Инфографика Война с терроризмом в Сирии

По данным «Рейтер», среди них 21 частный военный специалист и 17 военных, статус еще двоих установить не удалось.



На вопрос о том, видят ли в Кремле основания для перепроверки данных военного ведомства после публикации, Песков ответил отрицательно.