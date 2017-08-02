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12:49 (мск), источник: РИА Новости

Кремль прокомментировал сообщения СМИ о российских потерях в Сирии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министерство обороны единственный источник официальной информации о российских потерях в Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Он призвал журналистов руководствоваться именно данными военного ведомства.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на просьбу прокомментировать публикацию агентства «Рейтер» о росте числа потерь среди российских военнослужащих в Сирии.

По официальным данным в арабской республике с начала года погибли десять российских военных, но, по подсчетам самого СМИ, речь идет как минимум о 40 россиянах, погибших с начала года.
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По данным «Рейтер», среди них 21 частный военный специалист и 17 военных, статус еще двоих установить не удалось.

На вопрос о том, видят ли в Кремле основания для перепроверки данных военного ведомства после публикации, Песков ответил отрицательно.

«Если есть какие-то в Сирии российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения, поэтому эта информация, здесь нужно у “Рейтера” интересоваться, откуда и какие у них источники», — добавил пресс-секретарь.

Комментарии
10
Сергей Саморуков
Помню и в Афгане изначально никто не погибал ... и в Чечне ... Но конечно верю нашему Мин.Обороны . А как таким "честным" не верить ?
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DRGSDFG SDGSDG
геббельсятина
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Товарищ Сухов Красноармеец
Шашнадцать
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