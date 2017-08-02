Кремль прокомментировал сообщения СМИ о российских потерях в Сирии
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министерство обороны — единственный источник официальной информации о российских потерях в Сирии, заявил
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министерство обороны — единственный источник официальной информации о российских потерях в Сирии, заявил
Он призвал журналистов руководствоваться именно данными военного ведомства.
Так
По данным «Рейтер», среди них 21 частный военный специалист и 17 военных, статус еще двоих установить не удалось.
На вопрос о том, видят ли в Кремле основания для перепроверки данных военного ведомства после публикации, Песков ответил отрицательно.
«Если есть