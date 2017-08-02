Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
7 косметологических процедур, противопоказанных летом
Почему ребенку обязательно нужно плакать
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
Преступники в Мособлсуде 15 минут избивали женщину
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
12:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Евгений Бушмин обсудил с молодыми депутатами развитие туристической отрасли Дона

Ростовская область должна заявить о себе, как о туристическом регионе. Об этом на встрече с молодыми депутатами Дона в Азове сказал заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин.

Вместе они обсудили проблемы, которые не позволяют отрасли двигаться вперед. Прежде всего, они касаются недостаточного количества полномочий на региональном уровне. Также немаловажную роль играет отсутствие инициативы со стороны законотворцев. Бушмин призвал молодежь активнее предлагать свои идеи, в свою очередь он обещал их поддержать.

«Если не будут оформлены идеи с финансово-экономическим обоснованием, ничего не пойдет. Если посмотреть мои законодательные инициативы, то можно увидеть, что за последние пол года это около десятка законопроектов и больше 30 поправок ко второму чтению в другие законопроекты. Я смог это сделать только после таких встреч», — отметил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Евгений Бушмин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Смертельная прогулка: в Абхазии разбился самолет с россиянами
Свадьба внука Пугачевой: Пресняков женился на соседке по даче
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Звезда «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь