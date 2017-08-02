Европейский университет в Петербурге лишили лицензии
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Действие лицензии Европейского университета в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Действие лицензии Европейского университета в
Согласно опубликованным данным, лицензия Европейского университета «не действует».
Ранее вуз попросил аннулировать действующую лицензию на право образовательной деятельности, чтобы оформить новую. Также Европейский университет в июле проиграл во второй инстанции спор в арбитраже Москвы, где оспаривал приостановку лицензии
Ранее в декабре 2016 года университет возобновил занятия после того, как лицензия была приостановлена по решению районного суда. Тогда университет сообщал, что действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии в свою очередь было приостановлено в качестве обеспечительных мер в рамках судебного спора университета с образовательным ведомством в арбитраже Москвы.
В состав учредителей Европейского университета входят, в частности,