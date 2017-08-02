Маршрутчик Артем Белозеров не смог собрать подписи для выдвижения в Омский горсовет

Неудачно закончился эксперимент с политической карьерой у одного из самых известных водителей маршрутного такси в Омске. Артем Белозеров не смог набрать необходимого числа голосов для выдвижения в Омский городской совет, несмотря на большое число друзей. Об этом маршрутчик-модель сообщил в социальных сетях.

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— Честно — я не знаю в чём была настоящая причина, ведь я лично зашёл в по-моему 41 дом, и чтобы вы понимали было все: от мне некогда, дети, нужно обед готовить, ненавижу депутатов и т.д., — с горечью отметил маршрутчик.

При этом он поблагодарил тех, кто все-таки отдал свою подпись так и не состоявшемуся кандидату и заявил, что сожалеет о том, что выбрал округ с низкой социальной активностью. Набрать удалось всего 168 подписей.

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Белозеров, напомним, пытался выдвинуться в качестве самовыдвиженца по избирательному округу № 6. Для этого ему необходимо было собрать не менее 250 подписей жителей Омска, зарегистрированных на территории данного округа. Сбором подписей он занялся самостоятельно, но не сумел найти такое число сторонников, чтобы стать кандидатом.

Ранее Белозеров вступил в «Единую Россию» и пытался выдвинуться в Законодательное Собрание, но кандидатом также не стал. Артем Белозеров стал известен после того, как бросил работу в юридической фирме и сел за руль маршрутки. Работая на маршруте он бесплатно возил на микроавтобусе тех, кто значился у него в друзьях в социальных сетях.

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О необычном эксперименте массово рассказывали российские СМИ.