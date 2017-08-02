Киев предлагает изменить Минские соглашения

Источник: Reuters

Минские соглашения предусматривают дорожную карту по разрешению конфликта на юго-востоке Украины. Периодически с украинской стороны звучат предложения изменить концепцию соглашений или «перенести» переговорную площадку, а также подключить к решению вопроса новые страны.

«Реальный механизм — это создание дорожной карты в рамках “нормандского формата”, это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и, наконец, перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений… сейчас надо менять их формат, менять наполнение», — уверен глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.

Парламентарий полагает, что инициировать изменения должна именно Украина, само же реформирование должно заключаться в создании новой дорожной карты в рамках последних телефонных переговоров в «нормандском формате».

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в эксклюзивном интервью Sputnik заявил, что формат контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины может быть изменен, если это необходимо для результата ее работы, однако отказываться от Минской площадки и минского формата переговоров нецелесообразно.