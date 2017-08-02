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13:25 (мск), источник: Sputnik.by

Киев предлагает изменить Минские соглашения

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Украинский «Оппозиционный блок» в Верховной раде предлагает поменять Минские соглашения, сообщили в пресс-службе партии в среду.

Источник: Reuters

Минские соглашения предусматривают дорожную карту по разрешению конфликта на юго-востоке Украины. Периодически с украинской стороны звучат предложения изменить концепцию соглашений или «перенести» переговорную площадку, а также подключить к решению вопроса новые страны.

«Реальный механизм — это создание дорожной карты в рамках “нормандского формата”, это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и, наконец, перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений… сейчас надо менять их формат, менять наполнение», — уверен глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.

Парламентарий полагает, что инициировать изменения должна именно Украина, само же реформирование должно заключаться в создании новой дорожной карты в рамках последних телефонных переговоров в «нормандском формате».

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в эксклюзивном интервью Sputnik заявил, что формат контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины может быть изменен, если это необходимо для результата ее работы, однако отказываться от Минской площадки и минского формата переговоров нецелесообразно.

Выступал против нового формата Минских соглашений и президент Беларуси Александр Лукашенко — он отвечал на слова Госдепа США о возможных новых подходах в решении проблемы, однако подобное предложение Лукашенко назвал нецелесообразным и отметил, что ничего невыполнимого в договоренностях нет.

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