Видеонаблюдение на выборах президента РФ обойдется в 2,7 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев сообщил, что стоимость видеонаблюдения на предстоящих в 2018 году президентских выборах в РФ составит 2,7 млрд рублей.

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«Мы уверены, что предложения, которые сформулированы в Минкомсвязи, укладываются в цифру до 3 млрд рублей, если быть точным, 2,7 млрд рублей. Мы считаем, что это позволяет нам решить те задачи, которые мы перед собой ставим при организации видеонаблюдения на выборах президента РФ», — сказал замруководителя комиссии.

Он напомнил, что ЦИК предложил «рассматривать вариант, по которому видеонаблюдение будет организовано на участках, где голосовать будет 85% населения РФ».

«Наши предложения включают организацию видеонаблюдения на всех участках, расположенных во всех областных центрах, во всех районных центрах и крупных населенных пунктах». «На мой взгляд, это вполне достаточные, разумные вещи, и получается, что при этой достаточности и разумности расходы федерального бюджета не столь велики, как это было раньше», — отметил Булаев.