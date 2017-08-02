ЦИК санкционировал ряд политических партий Молдовы

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В этом контексте были составлены протоколы о правонарушениях и отправлены в судебную инстанцию дела 12 внепарламентских партий. Это: Аграрная партия Молдовы; Социалистическая партия Молдовы; Партия закона и справедливости; Партия за объединение Молдовы; Партия «Новый исторический выбор»; Республиканская партия Молдовы; Европейская партия; Партия «За народ и страну»; Общественно-политическое движение ромов Молдовы; Партия «Патриоты Молдовы»; Фронт спасения Молдовы; Общественно-политическое движение «Новая сила».

В соответствии с законом, непредставление отчетов о финансовом управлении в формате, установленном ЦИК, влечет за собой штраф в размере 180−300 условных единиц.