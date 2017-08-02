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14:51 (мск), источник: Noi.md

ЦИК санкционировал ряд политических партий Молдовы

Центральная избирательная комиссия инициировала процедуру об административном наказании политических партий, которые нарушили правовые нормы представления финансовой отчетности за 2016 год, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

В этом контексте были составлены протоколы о правонарушениях и отправлены в судебную инстанцию дела 12 внепарламентских партий. Это: Аграрная партия Молдовы; Социалистическая партия Молдовы; Партия закона и справедливости; Партия за объединение Молдовы; Партия «Новый исторический выбор»; Республиканская партия Молдовы; Европейская партия; Партия «За народ и страну»; Общественно-политическое движение ромов Молдовы; Партия «Патриоты Молдовы»; Фронт спасения Молдовы; Общественно-политическое движение «Новая сила».

В соответствии с законом, непредставление отчетов о финансовом управлении в формате, установленном ЦИК, влечет за собой штраф в размере 180−300 условных единиц.

В то же время ЦИК сообщает, что отчеты о финансовом управлении политических партий за первое полугодие 2017 года в настоящее время проверяются и анализируются, а затем будет принято решение.

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