СМИ: президент Филиппин обозвал Ким Чен Ына дураком

Источник: AP 2017

«Этот пухленькое лицо, которое кажется добрым. Этот сукин сын. Если он совершит ошибку, Дальний Восток станет засушливой территорией. Это необходимо остановить, эту ядерную войну», — заявил Дутерте на конференции с сотрудниками налоговых органов страны.

Читайте также Глава МИД Филиппин назвал Лаврова гигантом и легендой дипломатии

Назвав Ким Чен Ына «дураком», Дутерте отметил, что лидер КНДР «играет с опасными игрушками», а также предупредил о последствиях конфликта в регионе. По словам президента Филиппин, конфронтация может привести к истощению почв и ресурсов.

Ранее Дутерте называл «сукиным сыном» президента США Барака Обаму, «дураком» — генсека ООН Пан Ги Муна, «посылал к черту» Евросоюз.