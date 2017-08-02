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15:04 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: президент Филиппин обозвал Ким Чен Ына дураком

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте в среду обозвал лидера КНДР Ким Чен Ына «дураком» и «сукиным сыном» в преддверии саммита АСЕАН в Маниле, в котором участие примет глава МИД Северной Кореи, передает агентство Рейтер.

Источник: AP 2017

«Этот пухленькое лицо, которое кажется добрым. Этот сукин сын. Если он совершит ошибку, Дальний Восток станет засушливой территорией. Это необходимо остановить, эту ядерную войну», — заявил Дутерте на конференции с сотрудниками налоговых органов страны.

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Назвав Ким Чен Ына «дураком», Дутерте отметил, что лидер КНДР «играет с опасными игрушками», а также предупредил о последствиях конфликта в регионе. По словам президента Филиппин, конфронтация может привести к истощению почв и ресурсов.

Ранее Дутерте называл «сукиным сыном» президента США Барака Обаму, «дураком» — генсека ООН Пан Ги Муна, «посылал к черту» Евросоюз.

В ежегодном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в начале августа принимают участие главы МИД почти трех десятков стран. Это одно из немногих международных мероприятий, на которые приезжает министр иностранных дел из Северной Кореи.

Комментарии
3
Иван Петров
Напоминает Кису Воробьянинова в ресторане, когда он во все стороны орал: хамы!
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Эдуард Иванов
Вообще то президент Филлипин зря так на Ына. Враг то общий у них. Надо нашим подсказать , что мол Филлипины от Кореи далеко, ракеты не долетят. Беспокоится не стоит. А вот амеров мочить надо вместе.
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Владимир Богоявленский
Смелый этот Дуртере! Я думал он скажет,что Ыну вмажет,а он так культурно: "конфронтация может привести к истощению почв и ресурсов". Культуру не пропьёшь!
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