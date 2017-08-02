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15:10 (мск), источник: VN.ru

Сергею Бойко не удалось обжаловать отказ в регистрации на выборах

Самовыдвиженец Сергей Бойко не смог обжаловать решение окружного избиркома, который не допустил его до участия в выборах Законодательного собрания Новосибирской области.

2 августа рабочая группа вышестоящей областной избирательной комиссии тоже не нашла оснований для регистрации кандидата по той же причине — существенное превышение предельно допустимого количества недействительных подписей в поддержку кандидата.

Напомним, что 10 сентября 2017 года на территории Новосибирской области пройдут выборы в представительные органы власти различного уровня. Особый резонанс вызвала регистрация кандидатов на довыборах по 21-му избирательному округу в Законодательное собрание Новосибирской области.

28 июля завершилась регистрация кандидатов. Для регистрации кандидатам-самовыдвиженцам необходимо было предоставить в избирательную комиссию 1746 подписей избирателей. Проверке подлежало 20% из них, то есть 350 подписей (взятых методом случайной выборки). При проверке подписных листов кандидата-самовыдвиженца по 21-му округу Сергея Бойко было обнаружено 73 недействительных подписи, о чем ранее сообщал VN.ru. В результате Сергей Бойко не получил права участия в выборах, так как выявление десяти и более процентов недействительных подписей от числа отобранных для проверки является основанием для отказа в регистрации.

Однако Сергей Бойко решил обжаловать решение избиркома. Его жалоба рассматривалась 28 июля на заседании рабочей группы окружной избирательной комиссии, где были рассмотрены возражения кандидата. «Всего было представлено возражений по четырем подписям, из которых две были засчитаны. То есть из 73 подписей признана недействительной 71 подпись, — сообщила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо на брифинге СМИ 28 июля. — Это составляет более 20% от общего числа проверяемых подписей, является безусловным основанием для отказа в регистрации, который был принят сегодня на заседании окружной избирательной комиссии».

Но Сергей Бойко не согласился с решением окружной комиссии и обратился с жалобой в вышестоящую избирательную комиссию Новосибирской области. 2 августа рабочая группа областной избирательной комиссии поддержала выводы окружной комиссии и отказала Сергею Бойко в удовлетворении жалобы на решение окружного избиркома. В результате он не зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты.

Отметим, что члены рабочей группы областной избирательной комиссии внимательно выслушали все доводы Сергея Бойко, заседание проходило в нормальной рабочей обстановке. В ходе рассмотрения жалобы комиссия добавила к числу достоверных еще одну подпись, что, однако, сильно не повлияло на итоговый результат по предельно допустимому количеству недостоверных подписей — теперь их стало 70, но и эта цифра вдвое превышает предельно допустимое число недействительных подписей.

Возражения кандидата по почерковедческой экспертизе и справке отдела по делам миграции комиссия также выслушала, но дополнительных доказательств, по мнению ее членов, представлено так и не было.

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Сергею Бойко не удалось обжаловать отказ в регистрации на выборах
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