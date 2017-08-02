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15:06 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Минск выдал Москве сбежавшего из России активиста «Яблока»

Владимир Егоров, активист партии «Яблоко» из Тверской области, экстрадирован на родину из Минска после попыток избежать преследования российских властей на Украине и в Белоруссии.

Источник: Русская служба Би-би-си

Белорусская часть злоключений Егорова, обвиненного в экстремизме за запись в социальной сети «ВКонтакте», похожа на схему, отработанную белорусскими силовиками при выдаче в Чечню спортсмена Мурада Амриева.

В начале июня Егоров пытался получить статус беженца на Украине, но неизвестные насильно сопроводили россиянина к погранпункту, который принято называть «Три сестры», сообщив, что въезд в Украину ему запрещен.

Правозащитнице из организации Human Constanta Яне Гончаровой Егоров говорил, что это, по его информации, были сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Украинские пограничники также сообщили активисты, что въезд на Украину закрыт для него на три года.

Украинское телевидение «Громадьске» обратилось с запросом в СБУ и опубликовало ответ ведомства. В письме за подписью исполняющего обязанности начальника управления СБУ по Черниговской области П. Сенько сказано, что СБУ не принимала решений о выдворении Егорова и запрете на въезд на Украину.

Остановленный на украинской границе Егоров отправился в Минск, где, по словам правозащитников, отправил в украинское управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев просьбу разобраться в его ситуации.

В Белоруссии Егоров ждал вестей из Украины в течение двух-трех недель, ночуя то в хостеле, то в своей машине.

28 июля Егоров сообщил державшей с ним связь правозащитнице Гончаровой, что в России он объявлен в розыск, а на следующий день перестал отвечать на звонки.

Правозащитники обнаружили у минского хостела автомобиль Егорова. Сотрудница хостела сказала, что россиянина забрали люди из КГБ.

В течение последующих дней правозащитники и журналисты нескольких белорусских СМИ пытались выяснить судьбу пропавшего активиста «Яблока».

Официальные лица из КГБ, МВД, отдела по гражданству и миграции отвечали редакциям и правозащитникам, что не имеют сведений о разыскиваемом россиянине.

31 июля обнаружился след: в суде Октябрьского района белорусской столицы россиянина Егорова должны были судить по обвинению в мелком хулиганстве. Но прибывшим в суд журналистам и правозащитникам сообщили, что слушания перенесены, и отказались сказать, на какой день и час.

Утром 1 августа белорусская правозащитница Анастасия Лойко выяснила у судьи, что процесс уже состоялся — вечером 31 июля. Егорова осудили заочно, в его отсутствие, наказали двумя сутками административного ареста и постановили, что эти двое суток он уже отбыл.

Правозащитники и журналисты вновь начали искать россиянина, и вновь госслужащие силовых ведомств заявляли, что Егорова нет — ни в служебных кабинетах, ни в ведомственных изоляторах.

В среду утром от российского адвоката Егорова Светланы Сидоркиной пришло сообщения о том, что активист «Яблока» доставлен в родную Тверскую область.

По словам адвоката, вечером 1 августа ей сообщили, что Егоров находится в ИВС города Торопца.

Активист партии «Яблоко» Владимир Егоров известен как борец с коррупцией. В Торопце дом Егорова несколько раз подвергался нападению неизвестных — били окна, поджигали ворота.

Он был обвинен в экстремизме за одну из записей в социальной сети «ВКонтакте». В записи, как Егоров ранее рассказывал журналистам, он нелестно высказался о российском президенте и премьере.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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