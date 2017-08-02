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14:59 (мск), источник: Publika.md

BREAKING NEWS: Дмитрий Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата

Зампередседателя российского правительства Дмитрий Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата.

Источник: Publika.md

Ему запрещен въезд в страну и транзит. Объявил об этом на заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

Российской стороне уже об этом сообщили — в МИД сегодня вызвали посла Фарита Мухаметшина.

В министерстве подчеркивают, что Рогозин неоднократно позволял себе — мягко говоря — недипломатические высказывания о властях и жителях республики.

Напомним, в мае этого года в Молдове персонами нон грата объявили пятерых российских дипломатов. Министерство иностранных дел Молдовы обязало дипломатов покинуть страну в течение 72-х часов. Об этом в социальных сетях написал президент Игорь Додон. Глава государства осудил решение внешнеполитического ведомства.

Как писали СМИ, один из объявленных персонами нон грата дипломатов — помощник военного атташе российского посольства в Кишиневе Александр Грудин. Его подозревают в связях с Юрием Болбочану, которого обвиняют в измене родине и шпионаже.

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