BREAKING NEWS: Дмитрий Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата
Зампередседателя российского правительства Дмитрий Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата.
Зампередседателя российского правительства Дмитрий Рогозин объявлен в Молдове персоной нон грата.
Ему запрещен въезд в страну и транзит. Объявил об этом на заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.
Российской стороне уже об этом сообщили — в МИД сегодня вызвали посла Фарита Мухаметшина.
В министерстве подчеркивают, что Рогозин неоднократно позволял себе — мягко говоря — недипломатические высказывания о властях и жителях республики.
Напомним, в мае этого года в Молдове персонами нон грата объявили пятерых российских дипломатов. Министерство иностранных дел Молдовы обязало дипломатов покинуть страну в течение 72-х часов. Об этом в социальных сетях написал президент Игорь Додон. Глава государства осудил решение внешнеполитического ведомства.
Как писали СМИ, один из объявленных персонами нон грата дипломатов — помощник военного атташе российского посольства в Кишиневе Александр Грудин. Его подозревают в связях с Юрием Болбочану, которого обвиняют в измене родине и шпионаже.