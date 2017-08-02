Свердловский облизбирком зарегистрировал пятого кандидата в губернаторы
Свердловский облизбирком зарегистрировал представителя «Зеленых» Константина Киселева кандидатом в губернаторы Свердловской области.
Свердловский облизбирком зарегистрировал представителя «Зеленых» Константина Киселева кандидатом в губернаторы Свердловской области.
Соответствующее решение областная комиссия приняла сегодня. Ранее рабочая группа проверила 132 подписи депутатов, собранные Киселевым для преодоления муниципального фильтра, и не нашла ни одного нарушения.
На данный момент в качестве кандидатов помимо Киселева зарегистрированы «жириновец» Игорь Торощин, представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрий Сергин, коммунист Алексей Парфенов, «эсер» Дмитрий Ионин. Врио губернатора Евгений Куйвашев завершит процедуру регистрации последним — это произойдет завтра.