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15:21 (мск), источник: ЕАН

Свердловский облизбирком зарегистрировал пятого кандидата в губернаторы

Свердловский облизбирком зарегистрировал представителя «Зеленых» Константина Киселева кандидатом в губернаторы Свердловской области.

Соответствующее решение областная комиссия приняла сегодня. Ранее рабочая группа проверила 132 подписи депутатов, собранные Киселевым для преодоления муниципального фильтра, и не нашла ни одного нарушения.

На данный момент в качестве кандидатов помимо Киселева зарегистрированы «жириновец» Игорь Торощин, представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрий Сергин, коммунист Алексей Парфенов, «эсер» Дмитрий Ионин. Врио губернатора Евгений Куйвашев завершит процедуру регистрации последним — это произойдет завтра.

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