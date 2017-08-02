Офицеры СИБа смогут быть гражданами другого государства
КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Члены молдавского кабмина на заседании в среду одобрили решение внести поправки в два закона, касающихся Службы информации и безопасности (СИБ).
КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Члены молдавского кабмина на заседании в среду одобрили решение внести поправки в два закона, касающихся Службы информации и безопасности (СИБ).
Таким образом, из статьи 14 закона о СИБе исключен пятый абзац, предусматривавший, что «во время работы в Службе сотрудники не могли иметь гражданство другого государства».
Подобные положения исключены и из закона о статусе офицера информации и безопасности.
«Проект закона должен устранить неконституционное положение», — сказал на заседании правительства министр юстиции Владимир Чеботарь.
Поправки были разработаны после обращения Конституционного суда.