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15:17 (мск), источник: Sputnik.md

Офицеры СИБа смогут быть гражданами другого государства

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Члены молдавского кабмина на заседании в среду одобрили решение внести поправки в два закона, касающихся Службы информации и безопасности (СИБ).

Источник: Sputnik.md

Таким образом, из статьи 14 закона о СИБе исключен пятый абзац, предусматривавший, что «во время работы в Службе сотрудники не могли иметь гражданство другого государства».

Подобные положения исключены и из закона о статусе офицера информации и безопасности.

«Проект закона должен устранить неконституционное положение», — сказал на заседании правительства министр юстиции Владимир Чеботарь.

Поправки были разработаны после обращения Конституционного суда.

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