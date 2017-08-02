Лукашенко жестко раскритиковал чиновников за провалы в подготовке к уборочной кампании

Источник: AP 2017

Президент обратился к премьер-министру Андрею Кобякову: «Почему вы приняли решение правительства до 20 июля всю технику подготовить и не проконтролировали, что техника готова? Почему милицию не организовали? Почему прокурора не попросили помочь? Почему КГК не задействовали за полгода? Надо было премьер-министра звать в резиденцию Президента, чтобы спросить с вас и задачи поставить?».

Андрей Кобяков ответил, что в настоящее время хозяйства к уборке урожая в основном готовы, однако в 30% организаций проблемы имеют хронический характер. «Так какое же “в основном”? Вы не представляете, что такое 30% хозяйств? Если вы собрались 8 млн т хлеба собрать, отбросьте 30%… Вы что, 3 млн т хлеба не собираетесь сегодня собирать? — задал вопрос Президент. — Пора правительству вылезать из кабинетов. А вы, как в бухгалтерии работаете, рассказываете про статистику какую-то. Вот она статистика, когда поехали и посмотрели непосредственно».

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Александр Лукашенко предупредил ответственных за уборочную кампанию членов правительства, руководителей местной вертикали власти об ответственности за выполнение поставленных задач: «Обеспечили хозяйства необходимым. Всем, чем могли. Напрягаем всю страну. А вы не можете трактор на место поставить и пьяницу-механизатора к порядку призвать. Семинары проводим, учим кого-то. Кого мы учим? Они давно обучены. Ставьте конкретные задачи и реализовывайте их».

Президент подчеркнул, что урожай должен быть собран к 20 августа. «Я вас собрал для того, чтобы мы не потеряли то, что нам подарено. Мы имеем возможность накормить скот, получить хорошие деньги. Сегодня высокие цены на продовольствие. Мы можем решить финансовые вопросы хозяйств и фермеров», — сказал Александр Лукашенко. При этом он призвал не сетовать на погодные условия. «Я настаиваю, что погода неплохая, надо уметь убирать. Не ждите. 20% влажность зерна — немедленно начинайте уборку. Привезете на склад, досушите. Да, может быть, немного больше придется затратить денег на сушку», — сказал глава государства. В этой связи он подчеркнул важность использования местных видов топлива в зерносушилках.

Глава государства потребовал скорейшего выхода на урожайность зерновых в 45 ц/га. «Чтобы это иметь, должны быть не просто технологии — нужно определиться, на каком поле эти зерновые возделывать. Если вы не можете по технологии обеспечить, тогда и сеять не надо. Если нам 45 центнеров получить урожайность, то на 25% можно будет меньше сеять полей. А это для нас достижимая цифра», — подчеркнул он. По рапсу стоит задача получить урожайность 25 ц/га, по кукурузному зерну — 120 ц/га. Еще одна стратегическая культура, на которую обратил внимание Президент, — это лен. Он поручил полностью обеспечить Оршанский льнокомбинат как длинным, так и коротким волокном.

Александр Лукашенко подчеркнул, что важно минимизировать потери урожая во время уборки. В этой связи он поручил проработать стратегию перевозки, в том числе с помощью военных. Отдельно он остановился на качестве белорусской техники с учетом нареканий, которые есть у сельхозорганизаций. «Собирай своих и спрашивать за каждый трактор, комбайн и другую технику», — обратился он к министру промышленности Виталию Вовку.

Также Александр Лукашенко отметил необходимость своевременной выплаты заработной платы на сельскохозяйственных предприятиях. «Никто бесплатно работать в колхозе, совхозе не будет. Поэтому крестьянам нужно заплатить зарплату, если есть задолженность. И надо установить нормальные тарифы, чтобы люди заработали нормальные деньги в эти месяцы», — сказал Президент.

Особое внимание он уделил работе уполномоченных помощников Президента по областям. По словам главы государства, они должны большую часть времени находиться на местах. «Не работайте на показуху, мне она не нужна. Я найду возможность проверить, как работают уполномоченные», — подчеркнул Александр Лукашенко.