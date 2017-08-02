В Крыму не видят правовых оснований для иска Украины по ограничениям в Керченском проливе
Депутат Государственной Думы от Крыма Андрей Козенко считает, что украинским властям лучше сконцентрироваться на реальных проблемах.
Депутат Государственной Думы от Крыма Андрей Козенко считает, что украинским властям лучше сконцентрироваться на реальных проблемах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа./ТАСС/. Планы Украины подать иск к России в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе носят политический характер и не имеют под собой юридических аргументов, считает председатель республиканской Общественной палаты Григорий Иоффе.
«Какие претензии может выдвигать Украина по поводу судоходства, строительства моста и так далее? Это происходит от бездарного понимания нынешней ситуации. Это чистая политика, где нет никаких юридических аргументов. Пусть разберутся с тем, как правовая система работает в самой Украине», — сказал Иоффе в среду ТАСС.
Депутат Государственной Думы от Крыма Андрей Козенко отмечает, что Украина не в первый раз «жалуется» на Россию, в том числе в морской и портовой сфере.
«Новая инициатива Украины — всего лишь очередная попытка переложить причины собственной экономической несостоятельности на соседей», — сообщил он ТАСС.
По словам депутата, украинским властям лучше сконцентрироваться на реальных проблемах — уровне зарплат, кадровых перестановках и коррупции в портах.
«Ограничения, вводимые временно Россией, коснутся лишь размеров судов. А значит, максимум, чем это грозит Украине, — придется регулировать размеры барж с херсонскими арбузами», — сказал он.
Председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления парламента Крыма Ефим Фикс, считает, что властям Украины, стоит почаще заглядывать в произведения русской классики.
«Есть такая басня Ивана Крылова о слоне и Моське. Пусть прочитают и сделают для себя выводы, прежде чем подавать иски. Там все четко написано, что Моське радостно от того, что она лает на слона. Так вот, лаять на слона не надо», — отметил он.
Намерения Украины.
Ранее со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка сообщалось, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе
В частности, министерство юстиции Украины в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судовому ходу. Подсчитываются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами.
Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. На вторую половину августа 2017 года запланирована установка арочных пролетных строений — самых габаритных элементов моста, которая предусматривает ограничение судоходства. При этом министр транспорта РФ Максим Соколов отмечал, что ограничения будут минимальными.