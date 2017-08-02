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15:58 (мск), источник: ТАСС

В Крыму не видят правовых оснований для иска Украины по ограничениям в Керченском проливе

Депутат Государственной Думы от Крыма Андрей Козенко считает, что украинским властям лучше сконцентрироваться на реальных проблемах.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа./ТАСС/. Планы Украины подать иск к России в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе носят политический характер и не имеют под собой юридических аргументов, считает председатель республиканской Общественной палаты Григорий Иоффе.

«Какие претензии может выдвигать Украина по поводу судоходства, строительства моста и так далее? Это происходит от бездарного понимания нынешней ситуации. Это чистая политика, где нет никаких юридических аргументов. Пусть разберутся с тем, как правовая система работает в самой Украине», — сказал Иоффе в среду ТАСС.

Депутат Государственной Думы от Крыма Андрей Козенко отмечает, что Украина не в первый раз «жалуется» на Россию, в том числе в морской и портовой сфере.

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«Новая инициатива Украины — всего лишь очередная попытка переложить причины собственной экономической несостоятельности на соседей», — сообщил он ТАСС.

По словам депутата, украинским властям лучше сконцентрироваться на реальных проблемах — уровне зарплат, кадровых перестановках и коррупции в портах.

«Ограничения, вводимые временно Россией, коснутся лишь размеров судов. А значит, максимум, чем это грозит Украине, — придется регулировать размеры барж с херсонскими арбузами», — сказал он.

Председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления парламента Крыма Ефим Фикс, считает, что властям Украины, стоит почаще заглядывать в произведения русской классики.

«Есть такая басня Ивана Крылова о слоне и Моське. Пусть прочитают и сделают для себя выводы, прежде чем подавать иски. Там все четко написано, что Моське радостно от того, что она лает на слона. Так вот, лаять на слона не надо», — отметил он.

Намерения Украины.

Ранее со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка сообщалось, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе из-за строительства Крымского моста.

В частности, министерство юстиции Украины в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судовому ходу. Подсчитываются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами.

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. На вторую половину августа 2017 года запланирована установка арочных пролетных строений — самых габаритных элементов моста, которая предусматривает ограничение судоходства. При этом министр транспорта РФ Максим Соколов отмечал, что ограничения будут минимальными.

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