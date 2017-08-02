Губернатор возложил цветы к памятнику «Воронеж — родина ВДВ»

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Делегации правительства Воронежской области и Воронежской облдумы, представители силовых ведомств и духовенства поучаствовали в возложении цветов к памятнику «Воронеж — родина ВДВ». Церемония, посвященная 87-летию создания воздушно-десантных войск, прошла в среду, 2 августа. Колонну официальных делегаций возглавил губернатор Алексей Гордеев, сообщил пресс-центр областного правительства.

После возложения цветов военный оркестр исполнил государственный гимн России. По информации пресс-службы облдумы, в честь праздника в парке возле памятника состоялись показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою, а затем — концерт творческих коллективов города.

Участвовавший в церемонии председатель регионального парламента Владимир Нетесов подчеркнул, что день ВДВ для воронежцев — особенный праздник.

— Воронеж — родина воздушного десанта. «Голубые береты» по праву считаются элитой Вооруженных Сил России. Во все времена воины «крылатой пехоты» сражались на самых ответственных и опасных участках, они — надежный оплот безопасности нашей страны. В этот день мы сердечно поздравляем с праздником наших земляков, которые с честью исполняют свой воинский долг, — процитировала Владимира Нетесова пресс-служба облдумы.

Справка РИА «Воронеж»