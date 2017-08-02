Губернатор возложил цветы к памятнику «Воронеж — родина ВДВ»
Алексей Гордеев возглавил колонну официальных делегаций.
Алексей Гордеев возглавил колонну официальных делегаций.
Делегации правительства Воронежской области и Воронежской облдумы, представители силовых ведомств и духовенства поучаствовали в возложении цветов к памятнику «Воронеж — родина ВДВ». Церемония, посвященная 87-летию создания
После возложения цветов военный оркестр исполнил государственный гимн России. По информации
Участвовавший в церемонии председатель регионального парламента Владимир Нетесов подчеркнул, что день ВДВ для воронежцев — особенный праздник.
— Воронеж — родина воздушного десанта. «Голубые береты» по праву считаются элитой Вооруженных Сил России. Во все времена воины «крылатой пехоты» сражались на самых ответственных и опасных участках, они — надежный оплот безопасности нашей страны. В этот день мы сердечно поздравляем с праздником наших земляков, которые с честью исполняют свой воинский долг, — процитировала Владимира Нетесова
Справка РИА «Воронеж»
В окрестностях Воронежа 2 августа 1930 года впервые в мире и в СССР выбросили две группы из 12 вооруженных парашютистов из состава 11-й авиабригады тяжелых бомбардировщиков дальней авиации Московского военного округа. Они благополучно приземлились и выполнили «боевое задание» на земле. Этот день считается Днем рождения ВДВ. В ознаменование этого события 2 августа 1997 года на пустыре близ Академии искусств в Воронеже установили небольшой памятный знак.