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16:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор возложил цветы к памятнику «Воронеж — родина ВДВ»

Алексей Гордеев возглавил колонну официальных делегаций.

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Делегации правительства Воронежской области и Воронежской облдумы, представители силовых ведомств и духовенства поучаствовали в возложении цветов к памятнику «Воронеж — родина ВДВ». Церемония, посвященная 87-летию создания воздушно-десантных войск, прошла в среду, 2 августа. Колонну официальных делегаций возглавил губернатор Алексей Гордеев, сообщил пресс-центр областного правительства.

После возложения цветов военный оркестр исполнил государственный гимн России. По информации пресс-службы облдумы, в честь праздника в парке возле памятника состоялись показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою, а затем — концерт творческих коллективов города.

Участвовавший в церемонии председатель регионального парламента Владимир Нетесов подчеркнул, что день ВДВ для воронежцев — особенный праздник.

— Воронеж — родина воздушного десанта. «Голубые береты» по праву считаются элитой Вооруженных Сил России. Во все времена воины «крылатой пехоты» сражались на самых ответственных и опасных участках, они — надежный оплот безопасности нашей страны. В этот день мы сердечно поздравляем с праздником наших земляков, которые с честью исполняют свой воинский долг, — процитировала Владимира Нетесова пресс-служба облдумы.

Справка РИА «Воронеж»

В окрестностях Воронежа 2 августа 1930 года впервые в мире и в СССР выбросили две группы из 12 вооруженных парашютистов из состава 11-й авиабригады тяжелых бомбардировщиков дальней авиации Московского военного округа. Они благополучно приземлились и выполнили «боевое задание» на земле. Этот день считается Днем рождения ВДВ. В ознаменование этого события 2 августа 1997 года на пустыре близ Академии искусств в Воронеже установили небольшой памятный знак.

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