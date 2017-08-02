Лукашенко: нынешний год — момент истины для трех губернаторов

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Соответствующее заявление Президент сделал, заслушивая доклад председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника, который, в частности, сообщил, что производство растениеводческой продукции в области по итогам года будет увеличено.

«Больших каких-то проблем, где нужно было бы ваше вмешательство, я не вижу, за исключением тех, о которых докладывали мои коллеги. Все остальное идет в штатном режиме», — сказал губернатор.

«У вас не должно быть ни ко мне, ни к центру никаких вопросов. Все вопросы, которые вы передо мной ставили, мы решали на месте. Если кто-то не исполнил из министров или членов правительства, вы скажите Семашко или мне напрямую. Снимите трубку и позвоните. Мы приняли все решения, начиная от чернобыльской зоны. Мы обсудили концептуально и практически все вопросы», — отметил Президент.

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«Я к чему это говорю: для вас, для Анатолия Лиса (председатель Брестского облисполкома), для Владимира Кравцова (председатель Гродненского облисполкома) этот год — момент истины. Я вам говорил это и сейчас повторяю публично. На подходе Доманевский и Шерстнев (губернаторы Могилевской и Витебской областей)», — подчеркнул белорусский лидер.

Относительно Анатолия Исаченко, который только недавно был назначен председателем Минского облисполкома, Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на это, отдыхать ему не придется.

«А вот для трех губернаторов, которые работают немало, — момент истины. Не обижайтесь. Я вам говорил это по-мужски каждому. Поэтому делайте все необходимое, чтобы вы в итоге по году могли сказать, что вот: было столько центнеров, сейчас — столько, были сенаж и силос в буртах, сейчас — в траншеях, кукурузы было столько, сейчас — столько. А вот — травяные корма, капуста, лук. За все это вам в этом году отвечать сполна», — сказал Президент.

Он отметил, что, скорее всего, приедет в соответствующие три области позднее, осенью или зимой. «Подведем итоги на местах. Я вас просто предупреждаю, чтобы вам было что сказать в присутствии Президента и жителей прекрасных южных регионов и передовой области», — добавил глава государства.

Александр Лукашенко особо отметил, что речь не идет о каких-то претензиях к тому или иному губернатору.

«Я не исключаю, что вас надо будет награждать за работу. А вы сразу начинаете дергаться, что завтра с вас спросят. Так вы правы. Я каждый день с вас спрашиваю, — заметил Президент. — Но три губернатора — это те, которые в этом году умри, но дай результат выше, чем в прошлые годы».