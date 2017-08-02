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16:23 (мск), источник: Actualitati.md

Вице-министр здравоохранения ушел в отставку

Заместитель министра здравоохранения Молдовы Олег Крэчун покидает свой пост. Об этом стало известно сегодня, 2 августа, на заседании кабинета министров.

Источник: Actualitati.md

Олег Крэчун был назначен на этот пост 31 мая 2016 года. Ранее он занимал должность заместителя директора медико-больничного национального центра экстренной медицинской помощи. Ему 40 лет, он женат, имеет двоих детей, пишет unimedia.info.

Напомним, ранее была озвучена инициатива, согласно которой будут уволены около 200 чиновников и сэкономлены около 70 миллионов леев ежегодно.

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