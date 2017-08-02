Вице-министр здравоохранения ушел в отставку
Заместитель министра здравоохранения Молдовы Олег Крэчун покидает свой пост. Об этом стало известно сегодня, 2 августа, на заседании кабинета министров.
Заместитель министра здравоохранения Молдовы Олег Крэчун покидает свой пост. Об этом стало известно сегодня, 2 августа, на заседании кабинета министров.
Олег Крэчун был назначен на этот пост 31 мая 2016 года. Ранее он занимал должность заместителя директора
Напомним, ранее была озвучена инициатива, согласно которой будут уволены около 200 чиновников и сэкономлены около 70 миллионов леев ежегодно.