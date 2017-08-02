Депутат Волгоградской гордумы Ирина Карева покинула пост директора краеведческого музея

Анатолий Мальченко отмечает, что не намерен отвергать начавшиеся в музее позитивные перемены, инициатором которых была Ирина Карева, он подчеркивает, что его усилия на этом посту будут направлены на то, чтобы сделать краеведческий — ведущим музеем области, чтобы приезжающие к нам туристы говорили, что в Волгограде, кроме монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане, обязательно нужно побывать и в краеведческом музее.