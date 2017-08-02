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17:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Депутат Волгоградской гордумы Ирина Карева покинула пост директора краеведческого музея

Новации в сфере культуры в Волгоградской области продолжаются.

Ирина Карева, депутат городской Думы Волгограда, покинула пост директора Волгоградского областного краеведческого музея, сообщает ВДТВ.

ВДТВ стало известно, что вице-губернатор, председатель областного комитета культуры Владимир Попков уже поставил свою подпись на заявлении Каревой. Должность директора краеведческого музея Ирина Карева занимала с февраля 2015 года.

Новым директором краеведческого музея, скорее всего, утвердят директора ГБУК «Областной научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия» Анатолия Мальченко, он же некоторое время назад занимал пост директора музея-заповедника «Старая Сарепта».

Анатолий Мальченко отмечает, что не намерен отвергать начавшиеся в музее позитивные перемены, инициатором которых была Ирина Карева, он подчеркивает, что его усилия на этом посту будут направлены на то, чтобы сделать краеведческий — ведущим музеем области, чтобы приезжающие к нам туристы говорили, что в Волгограде, кроме монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане, обязательно нужно побывать и в краеведческом музее.

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