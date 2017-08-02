Депутат Волгоградской гордумы Ирина Карева покинула пост директора краеведческого музея
Новации в сфере культуры в Волгоградской области продолжаются.
Новации в сфере культуры в Волгоградской области продолжаются.
Ирина Карева, депутат городской Думы Волгограда, покинула пост директора Волгоградского областного краеведческого музея, сообщает ВДТВ.
ВДТВ стало известно, что
Новым директором краеведческого музея, скорее всего, утвердят директора ГБУК «Областной
Анатолий Мальченко отмечает, что не намерен отвергать начавшиеся в музее позитивные перемены, инициатором которых была Ирина Карева, он подчеркивает, что его усилия на этом посту будут направлены на то, чтобы сделать краеведческий — ведущим музеем области, чтобы приезжающие к нам туристы говорили, что в Волгограде, кроме монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане, обязательно нужно побывать и в краеведческом музее.