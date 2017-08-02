Реформа МВД: Акимам предлагают назначать глав полиции в своих регионах

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Об этом говорится в концепции проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел» на сайте «Отрытые НПА».

В концепции отмечается, что созданная местная полицейская служба укрепила доверие граждан к правоохранительному органу. Подразделения, входящие в состав местной полицейской службы, должны быть неотъемлемой частью всей системы органов полиции под единым территориальным руководством и подчинением Министерству внутренних дел.

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«В случае эффективного использования возможностей акиматов, местное самоуправление может стать действенным инструментом общей профилактики правонарушений. В этих целях, акимы должны быть вовлечены в процесс реализации кадровой политики территориальных органов полиции. При этом, целесообразно исключить маслихаты из процедуры согласования кандидатов на занятие ответственных полицейских должностей, а также сохранить действующие квалификационные требования к кандидатам на эти должности. Для этого, следует создать правовые основы, позволяющие акимам городов Астаны, Алматы и областей назначать на должности начальников органов полиции областного уровня, по представлению Министра внутренних дел из числа сотрудников полиции, состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных и специальных государственных органов РК», — говорится в концепции.

Как отмечается в концепции, акимам должны созданы все условия, чтобы они принимали участие в организации охраны общественного порядка и профилактики правонарушений в своем регионе и определяли для полиции цели и задачи.

«С принятием законопроекта будет законодательно закреплена подотчетность руководителей органов внутренних дел областей, городов Астана и Алматы местным исполнительным органам, с сохранением права за акимами ставить перед полицией задачи по охране общественного порядка и профилактики правонарушений», — отмечается в концепции. Также в концепции предлагается изменить названия территориальных департаментов внутренних дел.