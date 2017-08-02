Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Как взять землю в аренду у государства
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Перестрелка в здании Мособлсуда
16:38 (мск), источник: Tengrinews

Реформа МВД: Акимам предлагают назначать глав полиции в своих регионах

Акимы областей и городов Алматы и Астана могут получить возможность самим назначать глав полиции в своих регионах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом говорится в концепции проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел» на сайте «Отрытые НПА».

В концепции отмечается, что созданная местная полицейская служба укрепила доверие граждан к правоохранительному органу. Подразделения, входящие в состав местной полицейской службы, должны быть неотъемлемой частью всей системы органов полиции под единым территориальным руководством и подчинением Министерству внутренних дел.

Читайте также
В полиции прокомментировали два случая стрельбы в Петропавловске

«В случае эффективного использования возможностей акиматов, местное самоуправление может стать действенным инструментом общей профилактики правонарушений. В этих целях, акимы должны быть вовлечены в процесс реализации кадровой политики территориальных органов полиции. При этом, целесообразно исключить маслихаты из процедуры согласования кандидатов на занятие ответственных полицейских должностей, а также сохранить действующие квалификационные требования к кандидатам на эти должности. Для этого, следует создать правовые основы, позволяющие акимам городов Астаны, Алматы и областей назначать на должности начальников органов полиции областного уровня, по представлению Министра внутренних дел из числа сотрудников полиции, состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных и специальных государственных органов РК», — говорится в концепции.

Как отмечается в концепции, акимам должны созданы все условия, чтобы они принимали участие в организации охраны общественного порядка и профилактики правонарушений в своем регионе и определяли для полиции цели и задачи.

«С принятием законопроекта будет законодательно закреплена подотчетность руководителей органов внутренних дел областей, городов Астана и Алматы местным исполнительным органам, с сохранением права за акимами ставить перед полицией задачи по охране общественного порядка и профилактики правонарушений», — отмечается в концепции. Также в концепции предлагается изменить названия территориальных департаментов внутренних дел.

«Всю систему органов внутренних дел, помимо полиции, образуют уголовно-исполнительная система, военно-следственные органы, Национальная гвардия Республики Казахстан, органы гражданской защиты, которые не входят в состав территориальных органов внутренних дел. В этой связи, наименование полицейской части системы органов внутренних дел — Департаменты внутренних дел должны быть переименованы в Департаменты полиции (в т.ч. городские, районные, районные в городах, линейные), с включением в них существующих сегодня подразделений местной полиции», — сказано в концепции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Российские посольство обстреляли из минометов в Дамаске
Трамп подписал закон об антироссийских санкциях
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
В Дамаске обстреляли комплекс посольства России
ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен
Пассажирскую капсулу Hyperloop One разогнали до 310 км/ч
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
В ФРГ 96-летнего бывшего эсэсовца признали здоровым для тюрьмы
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В Сеть попали изображения нового седана Volkswagen Polo Автомобиль получил цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы, а также пересмотренный дизайн экстерьера
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь