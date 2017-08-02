Канду о Рогозине: действия направлены против него, а не всей России

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Молдова не желает ухудшения отношений с каким-либо государством, в том числе Россией, а власти действовали против конкретного человека, заявил спикер парламента Андриан Канду, комментируя решение правительства страны объявить персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Молдавский кабмин в среду решил запретить Рогозину въезжать в Молдову и пересекать территорию нашей страны, мотивировав это оскорбительными высказываниями российского чиновника в адрес Молдовы и ее граждан, сделанными в последних интервью.

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«Мы не ищем ухудшения отношений с каким-либо государством. Республика Молдова не действует в ущерб или против Российской Федерации и ее граждан. Мы всегда уважаем международные отношения с другой страной, в том числе с Россией. Действия властей Молдовы направлены не против России и ее граждан, а направлены против конкретного человека, позволившего себе слишком много и перешедшего границу достойного поведения, которое должно быть присуще чиновникам разных стран», — сказал Канду журналистам на пресс-конференции.

Спикер парламента подчеркнул, что действующая власть республики «никогда не примет действия и декларации, которые оскорбляют граждан Молдовы и очерняют страну».

«Мы будет действовать и отвечать всевозможными путями, доступными нам согласно международным нормам. Господин Рогозин больше не может путешествовать в Молдову, находиться на территории нашей страны и пересекать ее», — сказал Канду.

Спикер добавил, что «правительство Молдовы на основе законодательства утвердило и уже сообщило по официальным каналам о решении, принятом в отношении Дмитирия Рогозина».

Также он пояснил, что подобные действия будут предприняты в отношении любого человека, вне зависимости от его статуса и национальности, если он будет неуважительно вести себя к Молдове и ее гражданам.