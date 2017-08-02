Канду о Рогозине: действия направлены против него, а не всей России
Спикер молдавского парламента Андриан Канду заявил, что власти Молдовы приняли действия исключительно в отношении Дмитрия Рогозина, а не против всей России.
Спикер молдавского парламента Андриан Канду заявил, что власти Молдовы приняли действия исключительно в отношении Дмитрия Рогозина, а не против всей России.
КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Молдова не желает ухудшения отношений с
Молдавский кабмин в среду решил запретить Рогозину въезжать в Молдову и пересекать территорию нашей страны, мотивировав это оскорбительными высказываниями российского чиновника в адрес Молдовы и ее граждан, сделанными в последних интервью.
«Мы не ищем ухудшения отношений с
Спикер парламента подчеркнул, что действующая власть республики «никогда не примет действия и декларации, которые оскорбляют граждан Молдовы и очерняют страну».
«Мы будет действовать и отвечать всевозможными путями, доступными нам согласно международным нормам. Господин Рогозин больше не может путешествовать в Молдову, находиться на территории нашей страны и пересекать ее», — сказал Канду.
Спикер добавил, что «правительство Молдовы на основе законодательства утвердило и уже сообщило по официальным каналам о решении, принятом в отношении Дмитирия Рогозина».
Также он пояснил, что подобные действия будут предприняты в отношении любого человека, вне зависимости от его статуса и национальности, если он будет неуважительно вести себя к Молдове и ее гражданам.
В молдавском правительстве уточнили, что Дмитрий Рогозин объявлен персоной нон грата в Молдове на неопределенный срок.