Нижегородская администрация 2 августа приостановила объявленный день назад третий конкурс на частные маршруты

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно предоставленной информации, администрация приостановила конкурсные процедуры до решения Нижегородского районного суда по иску перевозчиков.

«Считаем, что действия данных лиц (постоянные жалобы и заявления в различные контролирующие органы и суды) направлены исключительно за защиту своих коммерческих интересов и, по сути, являются попытками сорвать транспортную реформу в городе и дестабилизировать общую обстановку», — подчеркнули в департаменте.

В администрации также сообщили, что перевозчику, в настоящее время работающему по маршруту № 171, «по выше обозначенным причинам продлены соответствующие разрешающие деятельность документы».

Представитель владельцев частных маршрутов сообщил НИА «Нижний Новгород», что в качестве истцов выступают ИП Савин, ИП Хасянов, ООО «Автоком», ИП Белоусов, ИП Назаренко и ИП Конин. Информация о дате заседания на сайте суда пока не размещена.