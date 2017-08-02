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18:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация 2 августа приостановила объявленный день назад третий конкурс на частные маршруты

Нижегородская администрация приостановила проведение третьего конкурса на новые частные маршруты. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в департаменте транспорта и связи 2 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно предоставленной информации, администрация приостановила конкурсные процедуры до решения Нижегородского районного суда по иску перевозчиков.

«Считаем, что действия данных лиц (постоянные жалобы и заявления в различные контролирующие органы и суды) направлены исключительно за защиту своих коммерческих интересов и, по сути, являются попытками сорвать транспортную реформу в городе и дестабилизировать общую обстановку», — подчеркнули в департаменте.

В администрации также сообщили, что перевозчику, в настоящее время работающему по маршруту № 171, «по выше обозначенным причинам продлены соответствующие разрешающие деятельность документы».

Представитель владельцев частных маршрутов сообщил НИА «Нижний Новгород», что в качестве истцов выступают ИП Савин, ИП Хасянов, ООО «Автоком», ИП Белоусов, ИП Назаренко и ИП Конин. Информация о дате заседания на сайте суда пока не размещена.

Напомним, что 1 августа 2017 года нижегородская администрация объявила третий конкурс на новые частные маршруты: №№ 14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92. Подведение итогов конкурса и объявление победителя были запланированы на середину сентября 2017 года. Первые два конкурса по маршрутам №№ 75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№ 49, 29, 86 выиграли ООО «Мещеряков и К» и ООО «Автопарк НН» соответственно.

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