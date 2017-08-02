Нижегородская администрация 2 августа приостановила объявленный день назад третий конкурс на частные маршруты

Согласно предоставленной информации, администрация приостановила конкурсные процедуры до решения Нижегородского районного суда по иску перевозчиков.
«Считаем, что действия данных лиц (постоянные жалобы и заявления в различные контролирующие органы и суды) направлены исключительно за защиту своих коммерческих интересов и, по сути, являются попытками сорвать транспортную реформу в городе и дестабилизировать общую обстановку», — подчеркнули в департаменте.
В администрации также сообщили, что перевозчику, в настоящее время работающему по маршруту № 171, «по выше обозначенным причинам продлены соответствующие разрешающие деятельность документы».
Представитель владельцев частных маршрутов сообщил НИА «Нижний Новгород», что в качестве истцов выступают ИП Савин, ИП Хасянов, ООО «Автоком», ИП Белоусов, ИП Назаренко и ИП Конин. Информация о дате заседания на сайте суда пока не размещена.
Напомним, что 1 августа 2017 года нижегородская администрация объявила третий конкурс на новые частные маршруты: №№ 14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92. Подведение итогов конкурса и объявление победителя были запланированы на середину сентября 2017 года. Первые два конкурса по маршрутам №№ 75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№ 49, 29, 86 выиграли ООО «Мещеряков и К» и ООО «Автопарк НН» соответственно.