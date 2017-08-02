Трамп подписал закон об антироссийских санкциях, сообщили СМИ

Источник: РИА Новости

Он добавил, что скоро Белый дом опубликует соответствующее заявление.

Ранее документ подавляющим большинством голосов одобрили сенат и палата представителей. Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года. Законопроект расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики. Также он вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.

Документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Причем если раньше речь шла обо всех подобных проектах в России с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

В Кремле законопроект оценили «крайне негативно». Позднее Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.

Также документ раскритиковали в Евросоюзе.