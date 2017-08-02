Додон прокомментировал объявление Рогозина персоной нон грата

Источник: РИА Новости

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Правительство Молдавии в среду на заседании объявило Рогозина персона нон грата.

По словам главы МИД Молдавии Андрея Галбура, Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые «несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер». Он привел в пример интервью, которое вице-премьер дал каналу «Россия 24», где якобы «позволил оскорбительные» слова в адрес граждан и властей Молдавии.

«Сегодня они вовлекли Молдавию в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал», — написал Додон на своей странице в Facebook.