Додон прокомментировал объявление Рогозина персоной нон грата
КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение правительства республики объявить
КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение правительства республики объявить
Правительство Молдавии в среду на заседании объявило Рогозина персона нон грата.
По словам главы МИД Молдавии Андрея Галбура, Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые «несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер». Он привел в пример интервью, которое
«Сегодня они вовлекли Молдавию в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал», — написал Додон на своей странице в Facebook.
Ранее Рогозин обвинил лидера правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка в срыве своего визита в Кишинев и Тирасполь. Рогозин заявил, что маршрут его перелета был полностью согласован с властями Молдавии, назвав ситуацию «дикой и провокационной».
так вы дайте прямую речь, а люди решат якобы или не якобы