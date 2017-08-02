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18:13 (мск), источник: РИА Новости

Додон прокомментировал объявление Рогозина персоной нон грата

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение правительства республики объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата вовлекло страну в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал.

Источник: РИА Новости
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Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

Правительство Молдавии в среду на заседании объявило Рогозина персона нон грата.

По словам главы МИД Молдавии Андрея Галбура, Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые «несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер». Он привел в пример интервью, которое вице-премьер дал каналу «Россия 24», где якобы «позволил оскорбительные» слова в адрес граждан и властей Молдавии.

«Сегодня они вовлекли Молдавию в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал», — написал Додон на своей странице в Facebook.

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Ранее Рогозин обвинил лидера правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка в срыве своего визита в Кишинев и Тирасполь. Рогозин заявил, что маршрут его перелета был полностью согласован с властями Молдавии, назвав ситуацию «дикой и провокационной».

Комментарии
11
Иван Петров
Не брать мамалыжников на работу.
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perplexed perplexed
"где якобы «позволил оскорбительные» слова в адрес граждан и властей Молдавии"
так вы дайте прямую речь, а люди решат якобы или не якобы
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олег ушаков
Всех молдован объявить-нон-грата. Это будет адекватно. Пусть в Румынии строят.
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