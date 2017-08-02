Додон: Молдову вовлекли в беспрецедентный геополитический скандал
Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал объявление Дмитрия Рогозина персоной нон грата в нашей стране.
Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал объявление Дмитрия Рогозина персоной нон грата в нашей стране.
КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что решение правительства объявить
В среду кабинет министров объявил российского
«Сегодня они (правительство — ред.) вовлекли Молдову в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал, — написал Додон на своей странице в Facebook.