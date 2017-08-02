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18:36 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: Молдову вовлекли в беспрецедентный геополитический скандал

Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал объявление Дмитрия Рогозина персоной нон грата в нашей стране.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что решение правительства объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата вовлекло нашу страну в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал.

В среду кабинет министров объявил российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые «несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер».

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«Сегодня они (правительство — ред.) вовлекли Молдову в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал, — написал Додон на своей странице в Facebook.

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