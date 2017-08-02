Додон: Молдову вовлекли в беспрецедентный геополитический скандал

В среду кабинет министров объявил российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые «несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер».