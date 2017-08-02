Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стала известна реакция украинцев на празднование Дня ВМФ в Крыму
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
19:28 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуме прокомментировали подписание Трампом новых антироссийских санкций

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что подписание президентом США Дональдом Трампом санкционного закона против России является новым ударом по российско-американским отношениям.

Источник: РИА "Новости"

«Это, безусловно, новый удар по российско-американским отношениям, по самой возможности их восстановления в обозримой перспективе», — сказал Слуцкий журналистам в среду.

Кроме того, он не исключил, что вопрос санкций может сблизить Россию и Европу. «В вопросе противоправности ужесточения санкционного давления Европа качнулась в сторону здравого смысла, и сейчас этот фактор, безусловно, может нас объединить», — сказал он.

Слуцкий напомнил, что уже не раз говорилось: новые санкции направлены не только на сдерживание России, но и на сдерживание европейских стран, на серьезные ограничения в сотрудничестве в энергетической сфере. «Еврокомиссия уже заявляла, что будет рассматривать меры адекватного реагирования на этот закон США. Какая будет реакция Евросоюза, все ещё экстраполировать сложно, но надеюсь, что она все-таки последует. Не исключаю, что наши дальнейшие шаги могут корреспондироваться с ответными действиями ЕС», — сказал Слуцкий.

По его словам, появление этого закона в США стало следствием «чудовищной русофобской кампании в США, развернутой еще при президенте Бараке Обаме». «Российское досье стало главной темой для оппонентов Трампа, который находится под жесточайшем внутриполитическим прессингом. Россия в минувшую пятницу уже предприняла ответные меры в дипломатической сфере. Также было однозначно заявлено, что мы оставляем за собой право на их расширение», — заявил Слуцкий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
Додон отреагировал на объявление Рогозина персоной нон грата
В Дамаске обстреляли комплекс посольства России
ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен
Пассажирскую капсулу Hyperloop One разогнали до 310 км/ч (видео)
При взрыве в Абхазии пострадали 20 россиян
Рост зарплат провоцирует россиян больше тратить
Спорт
«Спартак» объявил о переходе Пашалича из «Челси» Пашалич выступал за юношескую и молодежную сборные Хорватии. Является кандидатом в национальную команду своей страны
Авто
Фото дня: первый официальный краш-тест ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
В России упразднили понятие «дача»
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь