В Госдуме прокомментировали подписание Трампом новых антироссийских санкций

Источник: РИА "Новости"

«Это, безусловно, новый удар по российско-американским отношениям, по самой возможности их восстановления в обозримой перспективе», — сказал Слуцкий журналистам в среду.

Кроме того, он не исключил, что вопрос санкций может сблизить Россию и Европу. «В вопросе противоправности ужесточения санкционного давления Европа качнулась в сторону здравого смысла, и сейчас этот фактор, безусловно, может нас объединить», — сказал он.

Слуцкий напомнил, что уже не раз говорилось: новые санкции направлены не только на сдерживание России, но и на сдерживание европейских стран, на серьезные ограничения в сотрудничестве в энергетической сфере. «Еврокомиссия уже заявляла, что будет рассматривать меры адекватного реагирования на этот закон США. Какая будет реакция Евросоюза, все ещё экстраполировать сложно, но надеюсь, что она все-таки последует. Не исключаю, что наши дальнейшие шаги могут корреспондироваться с ответными действиями ЕС», — сказал Слуцкий.