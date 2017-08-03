Главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков считает необходимым «спасти бетонные пакгаузы»
Главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков считает необходимым «спасти бетонные пакгаузы». Об этом он заявил на
Главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков считает необходимым «спасти бетонные пакгаузы». Об этом он заявил на
Быков отметил, что активисты провели огромную работу по исследованию Стрелки. «Тот сценарий развития этой территории с каждым месяцем становится все более динамичным, интересным и фундаментальным. Только времени у нас мало, нам сегодня надо спасти бетонные пакгаузы», — считает он.
«Вот мы говорим: Чемпионат мира по футболу, 800-летие Нижнего Новгорода… Но ведь мы же ни для дат все это делаем. Мы это делаем для людей. Для тех, кто живет сегодня, и тех, кто будет жить завтра. Чтобы они знали свою историю. Отсюда начинается патриотизм», — добавил Быков.
Напомним, что 1 августа 2017 года начался снос не признанных ценными объектов у
На территории Стрелки расположены четыре пакгауза, в двух из которых в июне 2017 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО) признало ажурные конструкции выявленными ОКН.
28 июня региональный департамент градостроительного развития объявил о намерении провести международный архитектурный конкурс по разработке концепции развития территории Стрелки.
Активисты, в свою очередь, 2 августа заявили, что подготовили