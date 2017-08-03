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09:22 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков считает необходимым «спасти бетонные пакгаузы»

Главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков считает необходимым «спасти бетонные пакгаузы». Об этом он заявил на пресс-конференции 2 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Быков отметил, что активисты провели огромную работу по исследованию Стрелки. «Тот сценарий развития этой территории с каждым месяцем становится все более динамичным, интересным и фундаментальным. Только времени у нас мало, нам сегодня надо спасти бетонные пакгаузы», — считает он.

«Вот мы говорим: Чемпионат мира по футболу, 800-летие Нижнего Новгорода… Но ведь мы же ни для дат все это делаем. Мы это делаем для людей. Для тех, кто живет сегодня, и тех, кто будет жить завтра. Чтобы они знали свою историю. Отсюда начинается патриотизм», — добавил Быков.

Напомним, что 1 августа 2017 года начался снос не признанных ценными объектов у Александро-Невского собора. По данным оценки ООО ИЦ «Бюро строительной экспертизы» эти два здания являются аварийными.

На территории Стрелки расположены четыре пакгауза, в двух из которых в июне 2017 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО) признало ажурные конструкции выявленными ОКН.

28 июня региональный департамент градостроительного развития объявил о намерении провести международный архитектурный конкурс по разработке концепции развития территории Стрелки.

Активисты, в свою очередь, 2 августа заявили, что подготовили бизнес-план на 12 млрд рублей для комплексного освоения нижегородской Стрелки.

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