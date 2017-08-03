Санкции США в отношении России. Досье

Источник: AP 2017

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа 2017 г. источник в Белом доме подтвердил корреспонденту ТАСС, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций в отношении России, одобренный Палатой представителей 25 июля и Сенатом 27 июля.

Этот документ закрепляет на законодательном уровне санкционные меры, введенные в 2014—2016 гг. на основании указов президента США Барака Обамы, и ограничивает возможности президента в вопросе смягчения или снятия санкций.

В настоящее время в отношении РФ действует несколько видов ограничительных мер.

Санкции, введенные в связи с законами о нераспространении

С начала 1990-х гг. США неоднократно вводили санкции в отношении отдельных российских компаний и организаций под предлогом нарушения ими американских законов о нераспространении в отношении Ирана, Ирака, Ливии, Северной Кореи и Сирии, либо международных режимов контроля над оружием массового уничтожения (ОМУ) и ракетной техникой. Запрет распространялся на контрактные соглашения, торговлю товарами военного назначения, а также на выдачу лицензий на экспорт товаров, подпадающих под требования экспортного контроля в США. В 1992 г. первой из российских компаний под действие этих санкции попал «Главкосмос» (после того как эта госкомпания заключила контракт о продаже Индии ракет на $400 млн).

В черном списке числятся 14 российских компаний, среди них самолетостроительная корпорация «МиГ», «Рособоронэкспорт», «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова».

Россия не раз опровергала обвинения в помощи Ирану или каким-либо государствам, которые подозреваются в разработке ОМУ. Как считают российские эксперты, эти односторонние американские ограничительные меры направлены на защиту американских корпораций на мировом рынке вооружений.

Акт Магнитского

В 2012 г. в США был принят т. н. акт Магнитского (вступил в силу 14 декабря), установивший санкционные меры в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 г. в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина» аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, «несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека».

В соответствии с этим законом, лицам, попадающим по санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.

В настоящее время в этом списке 39 фамилий. Среди них бывший заместитель министра внутренних дел, начальник Следственного комитета при МВД России Алексей Аничин, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а также депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун, по мнению западных стран, причастные к смерти в 2006 г. в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко.

Санкции в связи с Украиной

В марте 2014 г. в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма с РФ США заморозили военное сотрудничество с Россией, отказались от участия в саммите «восьмерки» в Сочи и утвердили санкционный список в отношении ряда лиц и компаний. Впоследствии этот список расширялся 17 раз и сегодня включает 160 физических и 413 юридических лиц. Под санкции подпадают российские госслужащие, сотрудники и организации ключевых секторов экономики (финансовый сектор, металлургия, энергетика, добыча полезных ископаемых, инжиниринг, оборонно-промышленный комплекс), а также представители провозглашенных Донецкой и Луганской республик и их структуры; должностные лица правительства экс-президента Украины Виктора Януковича. Среди них спикер Госдумы Сергей Нарышкин, председатель Совета Федерации Матвиенко Валентина, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук. В черный список попали Внешэкономбанк, Газпромбанк, Концерн «Калашников», ОАО «Новатэк».

Санкционные меры включают запрет на въезд на территорию США, блокирование собственности и счетов. Американским компаниям запрещается поддерживать деловые связи с лицами и организациями, подпадающими под действие санкций.

Ограничения касаются экспорта, реэкспорта и передачи материалов и технологий. Заморожены двусторонние контакты как в сфере торговли, так и по военной линии, включая учения, двусторонние встречи, заходы кораблей в порты и совещания по вопросам планирования. Прервано сотрудничество между НАСА и Роскосмосом (замораживание не коснулось МКС и поставок ракетных двигателей РД-180 и РД-181, используемых на американских ракетах Atlas V и Antares). Министерство энергетики США приостановило сотрудничество с Росатомом в рамках межправительственного соглашения в области мирного использования атомной энергии, подписанного в сентябре 2013 г. Были прекращены консультации в области противоракетной обороны.

Санкции в связи с обвинениями во вмешательстве в президентские выборы 2016 г.

29 декабря 2016 г. США объявили о введении очередного пакета санкций. В этот раз поводом для них стали обвинения в адрес Москвы в организации хакерских атак в ходе американских выборов 2016 г. В частности, власти США выслали из страны 35 российских дипломатов, наложили арест на два дипломатических объекта в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В санкционный список были включены пять российских организаций, в их числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России, и шесть человек.