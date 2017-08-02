МИД РФ выразил протест послу Молдовы в связи с ситуацией с Рогозиным

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Посол Молдовы в Москве Андрей Негуца был вызван в среду в МИД РФ в связи с решением молдавского правительства объявить вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

«Второго августа в МИД России был приглашен посол Республики Молдова Андрей Негуца. Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин выразил ему решительный протест в связи с принятым решением молдавского правительства об объявлении персоной нон грата заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина», — говорится в сообщении.