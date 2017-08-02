Дело на вице-министра экономики Молдовы Трибоя передано в суд

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура Молдовы завершила расследование и передала в суд уголовное дело на вице-министра экономики Валерия Трибоя, подозреваемого в превышении полномочий и нанесению государственному бюджету ущерба в особо крупных размерах.
Как отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики, в период 2014—2016 года бывший чиновник, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО «Moldtelecom», учредитель которого — министерство экономики. Стоимость недвижимости составляет примерно один миллион леев. Затем подозреваемый сдал здание в аренду сроком на 10 лет компании «Furnizarea Energiei Electrice Nord». Затем фигурант этого дела, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено четыре миллиона леев.
В то же время за указанное имущество предприятие «Furnizarea Energiei Electrice Nord», которое отремонтировало здание на собственные деньги, должно было внести арендную плату свыше 50 тысяч леев в год.
«В ходе следствия прокуроры по борьбе с коррупцией постановили снять из-под уголовного расследования лиц, которые находились в подчинении вице-министра или зависели от него, которые выполняли его приказы, не зная о незаконности распоряжений, сделанных в собственных интересах», — отмечено в сообщении Генпрокуратуры.
Пока вице-министр находится под домашним арестом. Согласно местному законодательству, ему грозит штраф или до шести лет тюрьмы. В обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение от 5 до 10 лет. Прокуроры настывают на возмещении ущерба государству в размере 2,5 миллиона леев, если чиновника признают виновным.