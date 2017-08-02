Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Путин ответил о дополнительных мерах вслед за высылкой дипломатов
Наследников имущества защитит новый закон
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
19:34 (мск), источник: Sputnik.md

Дело на вице-министра экономики Молдовы Трибоя передано в суд

Пока вице-министр находится под домашним арестом, согласно местному законодательству, ему грозит штраф или до шести лет тюрьмы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура Молдовы завершила расследование и передала в суд уголовное дело на вице-министра экономики Валерия Трибоя, подозреваемого в превышении полномочий и нанесению государственному бюджету ущерба в особо крупных размерах.

Читайте также
Вице-министр здравоохранения ушел в отставку

Как отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики, в период 2014—2016 года бывший чиновник, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО «Moldtelecom», учредитель которого — министерство экономики. Стоимость недвижимости составляет примерно один миллион леев. Затем подозреваемый сдал здание в аренду сроком на 10 лет компании «Furnizarea Energiei Electrice Nord». Затем фигурант этого дела, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено четыре миллиона леев.

В то же время за указанное имущество предприятие «Furnizarea Energiei Electrice Nord», которое отремонтировало здание на собственные деньги, должно было внести арендную плату свыше 50 тысяч леев в год.

«В ходе следствия прокуроры по борьбе с коррупцией постановили снять из-под уголовного расследования лиц, которые находились в подчинении вице-министра или зависели от него, которые выполняли его приказы, не зная о незаконности распоряжений, сделанных в собственных интересах», — отмечено в сообщении Генпрокуратуры.

Пока вице-министр находится под домашним арестом. Согласно местному законодательству, ему грозит штраф или до шести лет тюрьмы. В обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение от 5 до 10 лет. Прокуроры настывают на возмещении ущерба государству в размере 2,5 миллиона леев, если чиновника признают виновным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сейсмолог: серия мелких землетрясений не отменяет вероятности крупного
Кошмарный бизнес на торговле людьми в Кишиневе: приговоры вынесены
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
Додон отреагировал на объявление Рогозина персоной нон грата
В Дамаске обстреляли комплекс посольства России
ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен
Пассажирскую капсулу Hyperloop One разогнали до 310 км/ч (видео)
При взрыве в Абхазии пострадали 20 россиян
Рост зарплат провоцирует россиян больше тратить
Спорт
«Спартак» объявил о переходе Пашалича из «Челси» Пашалич выступал за юношескую и молодежную сборные Хорватии. Является кандидатом в национальную команду своей страны
Авто
Фото дня: первый официальный краш-тест ЗИЛ-130 (1972 год) В 1972 году ударным испытаниям подвергли серийный грузовик ЗИЛ-130, у которого для наглядности водительская дверь была заменена распорками
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
Наследников имущества защитит новый закон
Переселенцам из хрущевок предоставят на выбор по три квартиры
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь