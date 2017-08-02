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20:18 (мск), источник: ТАСС

Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет

По словам представителя Кремля, подписание Дональдом Трампом закона о санкциях де-факто ничего не меняет.

Источник: РИА "Новости"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций в отношении России, КНДР и Ирана де-факто не меняет текущую ситуацию.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Де-факто это ничего не меняет. Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какое влияние окажет подписание Трампом указанного закона, и последуют ли ответные меры РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Комментарии
4
Влера Малютин
дальнейшая санкционная эскалация, может привести, к потере российской "элитой", значительных финансовых активов за рубежом, по этому правительство оставляет все как есть, делая мину "невозмутимости"
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Андрей .
Вашингтон всё равно спровоцирует заморозку активов в америке. Вопрос времени.
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валерий кругляков
закроет счета по политическим мотивам, и тогда наши аллигархи с кого будут спрашивать свои , "не посильно нажитые своим трудом" деньги?
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