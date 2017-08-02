Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций в отношении России, КНДР и Ирана де-факто не меняет текущую ситуацию.

«Де-факто это ничего не меняет. Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какое влияние окажет подписание Трампом указанного закона, и последуют ли ответные меры РФ.