Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
По словам представителя Кремля, подписание Дональдом Трампом закона о санкциях
По словам представителя Кремля, подписание Дональдом Трампом закона о санкциях
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций в отношении России, КНДР и Ирана
Об этом сообщил журналистам
«Де-факто это ничего не меняет. Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какое влияние окажет подписание Трампом указанного закона, и последуют ли ответные меры РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.