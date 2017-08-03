Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом Приволжский и Хворостянский районы

Источник: Volga News

В Приволжском районе первая остановка губернатора, а также сопровождавших его министра сельского хозяйства региона Алексея Попова и главы муниципалитета Евгения Богомолова — поля сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Новое Заволжье». Хозяйство одно из передовых в районе — на 5000 га земли сельчане выращивают нут, сою, подсолнечник и другие культуры.

Два дня назад в «Новом Заволжье» приступили к уборке озимой пшеницы. Как рассказал Николаю Меркушкину заместитель председателя СПК Сергей Макаров, в поле работают 10 комбайнов из 15. За два дня убрали зерно на площади 310 га, остальные 550 га планируют убрать в ближайшие два дня.

Губернатор в первую очередь поинтересовался качеством зерна. Сергей Макаров заверил: в нынешнем году пшеница удалась. «Как мы и ожидали, несмотря на проливные дожди, поле дало отличный результат. Зерно прошло все проверки. Очень хорошее качество», — ответил он.

Отметим, что в Приволжье самая высокая урожайность пшеницы среди районов губернии — более 40 ц с га.

Высокую оценку Николая Меркушкина получили и поля подсолнечника СПК. Губернатор был откровенен: «Подсолнечник очень хороший. В Самарской области такой вижу впервые».

Председатель СПК «Новое Заволжье» Николай Савенков поблагодарил губернатора за такое мнение и пояснил, за счет чего сельчане добиваются успеха «Мы все вместе работаем на результат», — сказал он.

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Также он обозначил два вопроса, которые хозяйству необходимо решить в ближайшее время. Первое — заменить технику, в частности, комбайны.

Вторая проблема не касается деятельности СПК. Николай Савенков рассказал Николаю Меркушкину, что селу Заволжье, где базируется сельхозкооператив, необходима помощь в строительстве на территории сельской школы универсальной спортивной площадки.

Стоит отметить, что «Новое Заволжье» во главе с Николаем Савенковым как социально ответственный бизнес многое делает для села — они построили храм, отремонтировали дороги и оказали помощь в ремонте заволжского детского сада. Недавно на средства СПК была расчищена площадка под спортобъект. На ее оборудование необходимо изыскать 2,5 млн рублей. «Ее надо обязательно завершить», — обратился к Николаю Меркушкину глава СПК.

«Через неделю необходимые средства мы выделим», — сказал губернатор. «Огромное вам спасибо от всех жителей и особенно молодежи», — поблагодарили руководители СПК «Новое Заволжье».

Глава региона ознакомился с работой крупнейших сельхозпредприятий муниципалитетов, а также с ходом реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Также Николай Меркушкин посетил поселок Садовый, где расположено одно из предприятий агропромышленного холдинга «Волжский посад» (бренд «Сады Приволжья») — ООО «Сад». Продукцию предприятия — яблоки, землянику, малину — реализуют не только в Самарской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновской области, в Пермском крае.

Как рассказал главе региона главный агроном Андрей Батманов, в этом году предприятие уже реализовало 265 т земляники и планирует собрать 2200 т яблок. Также он поделился ноу-хау, которые позволяют собирать рекордные для ООО «Сад» урожаи. Во-первых, это уникальная система питания растений и деревьев, используемая на предприятии, и агроприемы, которые в России мало кто применяет. Например, так называемая механическая стресс-подрезка корней яблонь «мобилизует» деревья, и они дают стабильно высокие урожаи.

Непосредственно в райцентре, селе Приволжье, Николай Меркушкин посетил два объекта — школу № 1 и межпоселенческий культурно-досуговый центр, где близится к завершению капитальный ремонт.

В первую очередь, директор самой крупной школы района Елена Прудникова поделилась с главой региона успехами учеников. В частности, она отметила что в этом году учебное заведение подготовило 6 медалистов, трое из которых будут поступать в Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королева, остальные золотые выпускники выбрали медицину.

После осмотра помещений, которые, по словам учителей, давно требуют капремонта, глава района Евгений Богомолов представил губернатору проект реконструкции здания. Она предполагает снос заброшенного здания на территории школы и возведение на его месте дополнительного корпуса.

Это позволит увеличить число учащихся с 480 до 620. Для Приволжья и соседних школ, где много детей школьного возраста, вопрос важный. Также предполагается капитально отремонтировать существующие помещения и благоустроить территорию.

На реализацию проекта необходимо около 480 млн рублей. Губернатор заверил, что школа будет модернизирована при поддержке федерального и регионального правительства. «Мы уже включили вашу школу в федеральную программу», — подчеркнул губернатор и добавил, что реализация проекта возможна в течение двух лет.

«Два года быстро пролетят, — отреагировала на слова Николая Меркушкина директор школы. — Мы десять лет ждали. Предыдущие губернаторы на наши просьбы не реагировали, первый, кто обратил внимание на школу Приволжья — Николай Иванович. Для нас огромное счастье, что губернатор понимает: в сельских школах учатся дети, которые хотят получать качественное образование».

На данный момент в селе нет ни одного бассейна, поэтому на встрече губернатора с педагогами рассматривался вопрос его строительства либо на территории школы, либо при одном из спортивных сооружений Приволжья.

Если реконструкция школы пока на стадии проекта, то до открытия межпоселенческого КДЦ в селе Приволжье после капремонта осталось чуть больше трех месяцев. Этого события сельчане ждали больше четырех лет.

Как выяснилось во время беседы Николая Меркушкина с руководством подрядной организации, необходимо дополнительно 9 млн рублей, чтобы уже 1 ноября КДЦ открылся.

«Возможно, мы изыщем средства, чтобы вы завершили ремонт. И качество работ обязательно проверим», — сказал губернатор и дал поручение главе Приволжского района подготовить соответствующее письмо в облправительство.