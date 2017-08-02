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21:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев констатировал начало полноценной торговой войны против России

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых санкциях против России ставит крест на надежде на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном и свидетельствует о начале полноценной торговой войны против России. Об этом в среду, 2 августа в Facebook написал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Источник: Reuters

«Администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США», — написал глава правительства.

Медведев указал, что подписание Трампом закона о санкциях свидетельствует о том, что американский истеблишмент вчистую его переиграл.

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«Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован», — считает премьер-министр России.

«При этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы. Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней, но и внутренней американской политики», — заявил Медведев.

Комментарии
7
Сергей Даринский
Про санкции.
Там есть плохое и хорошее.
Про плохое вначале.
Сколько я живу, Америка была врагом. Они хотели уничтожить нашу советскую душу, советские ценности, советский характер.
Прошло приблизительно 55 лет с моего детства. И я вернулся туда же."Они хотят уничтожить нашу русскую душу, русские ценности, русский характер".
И в той и в этой пропагандисткой истерии тщательно исключалась и исключается правда - тогда Венгрия, Чехословакия, Афганистан, Польша времён "Солидарности"; сегодня хороводы с талибами, Сирия, Крым, Донбасс и прочие художества, которые Россия считает необходимым вытворять.
И вот сейчас суровые санкции, которые, видимо, навсегда.
"Навсегда", это в том смысле, что сняты они будут они не при моей жизни - Россия не собирается ничего признавать и ни в чём каяться.
Признание, видимо, уничтожит русские ценности и русский характер.
Жаль. Я очень хотел видеть Россию, которую люблю и ценю, достойной страной, честно идущей в будущее вместе со всем миром.
Не увижу я такую Россию, очень жаль.
Иран - Северная Корея и Россия - вот равные друзья на долгие годы.
Это же надо так опустить свою страну!
А как же граждане? Да, им придётся вкусить новой санкционной жизни. Но они одно целое со своей властью - и ближайшие выборы лишь подтвердят единение народа со своими лживыми и преступными правителями.
Теперь, что хорошо.
Хорошо, что мир научился противостоять агрессору. Россия, Северная Корея, Иран - их объединяет восхитительное презрение к законам. Но мир научился опускать такие страны, ставя вокруг них флажки.
Корее и Ирану не привыкать. Путина так опускают впервые. Да, это ужасно, ибо целой стране из-за её лидера, из-за её политики, цивилизованный мир говорит: "А ну, сел вот тут!"
Обидно? Невероятно!
Что-то надо делалать в ответ? А ничего не сделаешь. У себя дома гуляй, показывай по телевизору крутотень, но за флажки не суйся!
Это позорно. Но именно так выглядит новая реальность. И не надо злиться, нужно научиться с этим жить.
Господина Рогозина Румыния не пустила в Кишинёв, ибо он невъездной в Европу, и он пишет:"Ждите ответа, гады!"
Понимаю "великого" Рогозина, он от злобы задыхается, но это весь его возможный ответ, если только он не запретит для своих же россиян какие-нибудь айфоны.
Хорошее в том, что им придётся впервые осознать, что мир не хочет их видеть и слышать, что их место за флажками.
Хорошее в том, что мир сообща научился усмирять агрессора, ставящего мир на грань катастрофы.
Конечно, там, за флажками, может родиться отчаяная безумная идея наказать мир какой-нибудь большой войной, чтобы зауважали и чтобы свой народ полюбил.
Не стоит.
Россия большая страна. Но мир больше.
Матвей Ганапольский
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Vesta *
Несистемный игрок должен быть ликвидирован», — считает премьер-министр России......... Новостей насмотрелся ))). У меня, вообще, сложилось впечатление, что Трамп совсем не заложник конгресса. Ему все равно что лепить и подписывать. Его цель - президентство, как вершина карьеры. Возможно даже, разыгрывается партия - Рыжий клоун и Седовласые конгрессмены.. Цель все равно общая, только Трамп в ней является неким буфером.
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Оксана Иванова
В чужой монастырь со своим уставом не ходят — в гостях, на чужбине следует придерживаться тех правил и норм поведения, что приняты там, уважать их. Судить других по своим законам, привычкам тем более навязывать им свое мнение — в лучшем случае невежливо, в другом — глупость
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