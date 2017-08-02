Медведев констатировал начало полноценной торговой войны против России

Медведев указал, что подписание Трампом закона о санкциях свидетельствует о том, что американский истеблишмент вчистую его переиграл.

«Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован», — считает премьер-министр России.