Усатый: Власти Молдовы в ситуации с Рогозиным «заплыли за буйки»
В решении об объявлении Дмитрия Рогозина персоной
В решении об объявлении Дмитрия Рогозина персоной
Одна из них предусматривает отвлечение общественного внимания от намерений властей по организации досрочных парламентских выборов до конца года, а другая — заискивание перед американскими партнёрами и создание образа жертвы от России. Такое мнение в социальных сетях 2 августа высказал председатель «Нашей партии», примар Бельц Ренато Усатый, сообщает NOI.md.
Председатель «Нашей партии» считает решение об объявлении Дмитрия Рогозина персоной
Резонансные решения в отношении граждан России, по мнению политика, также преследуют цели по отвлечению общественного внимания от насущных проблем.
«Лучше бы гражданам рассказали о том, как в Кишинёве, Бельцах и других городах ведётся усиленная подготовка к досрочным парламентским выборам, которые, по данным моих источников, запланированы до Нового года. Понятное дело, что об этом никто не расскажет. Вот и пускают народу “пыль в глаза” для того, чтобы провернуть теневые схемы и выставить себя жертвами России перед американцами», — добавил Ренато Усатый.
Уточним, что
Причиной жёсткого решения в отношении Дмитрия Рогозина в Кишинёве назвали «порочащие заявления» в адрес народа и властей Молдовы.