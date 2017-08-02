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22:11 (мск), источник: Noi.md

Усатый: Власти Молдовы в ситуации с Рогозиным «заплыли за буйки»

В решении об объявлении Дмитрия Рогозина персоной нон-грата усматривается несколько задач, преследуемых властями Молдовы.

Источник: Noi.md

Одна из них предусматривает отвлечение общественного внимания от намерений властей по организации досрочных парламентских выборов до конца года, а другая — заискивание перед американскими партнёрами и создание образа жертвы от России. Такое мнение в социальных сетях 2 августа высказал председатель «Нашей партии», примар Бельц Ренато Усатый, сообщает NOI.md.

Председатель «Нашей партии» считает решение об объявлении Дмитрия Рогозина персоной нон-грата «заранее продуманным сценарием». «Власти Молдовы заранее продумали план по объявлению вице-премьера России нежелательной персоной. Не буду вдаваться в подробности, кто в этом заинтересован, но очевидно, что команда из молдавских политических деятелей “заплыла за буйки”. Политические элиты, выдворяя российских граждан или объявляя их нежелательными персонами, стремятся доказать свою верность американцам, а также создают себе алиби перед Интерполом, который имеет весомый компромат на некоторых из них», — считает он.

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Резонансные решения в отношении граждан России, по мнению политика, также преследуют цели по отвлечению общественного внимания от насущных проблем.

«Лучше бы гражданам рассказали о том, как в Кишинёве, Бельцах и других городах ведётся усиленная подготовка к досрочным парламентским выборам, которые, по данным моих источников, запланированы до Нового года. Понятное дело, что об этом никто не расскажет. Вот и пускают народу “пыль в глаза” для того, чтобы провернуть теневые схемы и выставить себя жертвами России перед американцами», — добавил Ренато Усатый.

Уточним, что вице-премьер, специальный представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин 2 августа был объявлен правительством Молдовы персоной нон-грата. Решение было принято по предложению министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура. За несколько часов до этого Рогозин объявил о своём намерении посетить Молдову в сентябре по приглашению министра экономики Октавиана Калмыка.

Причиной жёсткого решения в отношении Дмитрия Рогозина в Кишинёве назвали «порочащие заявления» в адрес народа и властей Молдовы. Вице-премьер России 28 июля эмоционально отреагировал на высылку ряда российских делегаций из Молдовы, назвал молдаван «цыганами», а также пригрозил жёсткими ответными мерами на демарш Румынии, власти которой не пустили самолёт с Дмитрием Рогозиным на борту в то время, когда он направлялся в Кишинёв.

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