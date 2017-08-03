Додон назвал глупостью объявление Рогозина персоной нон грата
Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение правительства страны объявить
Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение правительства страны объявить
«Провозглашение российского
«Восстановление хороших отношений с Россией, за которое я выступаю, для десятков тысяч фермеров и рабочих означает возможность получить рабочие места и доходы от экспорта, но парламентское большинство, правительство и ДПМ закрывают эти социальные и экономические перспективы. Они не ездят по стране и представления не имеют о том, в какой ситуации фермеры и что произойдет с тысячами тонн фруктов и овощей, которые в Европе никому не нужны», — утверждает президент.
По его словам, своим решением по Рогозину молдавские власти «компрометировали и переговоры по Приднестровью».
Президент также прокомментировал заявление спикера парламента Андриану Канду, который, комментируя решение правительства, сказал, что Рогозин сознательно пошел «на провокацию» и оскорбил граждан Молдовы, поэтому и был объявлен персоной нон грата.
Додон считает, что Канду «такой храбрый только на расстоянии». «Чтобы продемонстрировать политическую твердость, нужен характер и воля, нужно работать, а не входить в политику, когда все уже готово. Чтобы “ломать пальцы”, не нужно много ума, нужно хотя бы немного характера», — написал Додон.