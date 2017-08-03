Додон назвал глупостью объявление Рогозина персоной нон грата

Источник: Noi.md

«Провозглашение российского вице-премьера персоной нон грата — это акт великой политической глупости», — написал Додон. По его словам, этот шаг нанесет «большой вред» Молдавии.

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«Восстановление хороших отношений с Россией, за которое я выступаю, для десятков тысяч фермеров и рабочих означает возможность получить рабочие места и доходы от экспорта, но парламентское большинство, правительство и ДПМ закрывают эти социальные и экономические перспективы. Они не ездят по стране и представления не имеют о том, в какой ситуации фермеры и что произойдет с тысячами тонн фруктов и овощей, которые в Европе никому не нужны», — утверждает президент.

По его словам, своим решением по Рогозину молдавские власти «компрометировали и переговоры по Приднестровью».

Президент также прокомментировал заявление спикера парламента Андриану Канду, который, комментируя решение правительства, сказал, что Рогозин сознательно пошел «на провокацию» и оскорбил граждан Молдовы, поэтому и был объявлен персоной нон грата.