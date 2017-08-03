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09:51 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани Съезд конгресса татар попросит сохранить должность президента РТ

VI съезд Всемирного конгресса татар планирует 3 августа принять резолюцию, в которой говорится о поддержке обращения Госсовета РТ о сохранении должности президента Татарстана.

Источник: Аргументы и факты

В проекте резолюции форума эта должность названа положительно зарекомендовавшей формой организации высшей государственной власти в республике и выражающей национальные интересы всего татарского народа. Как известно, сегодня Татарстан является единственным регионом РФ, где в наименовании должности руководителя сохранено слово «президент».

Напомним, 11 июля 2017 года Госсовет республики принял обращение к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит «поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан и образовать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам».

В проекте резолюции VI съезда Всемирного конгресса татар выражена «убежденность в позитивном влиянии на этно-культурное, социально-экономическое и общественно-политическое развитие Татарстана и Российской Федерации в целом Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ».

В обращении Госсовета РТ тоже не было просьбы продлить договор, срок которого истекает в августе 2017 года. Сказано лишь, что «сегодня основные положения договора фактически получили закрепление в действующем законодательстве, вошли в практику взаимоотношений между федеральным центром и регионами». Вместе с тем с истечением срока действия договора возникают определенные проблемы реализации ряда действующих норм Конституции РТ.

Комментарии
1
Rote Kapelle
)) В США, в ФРГ тоже два президента ?)
Одна страна ! Одно государство (Россия) ! Один президент ! )
Татарстан (республика) не государство, а регион РФ, у нас не конфедерация, а федерация )
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