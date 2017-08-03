В Казани Съезд конгресса татар попросит сохранить должность президента РТ

Источник: Аргументы и факты

В проекте резолюции форума эта должность названа положительно зарекомендовавшей формой организации высшей государственной власти в республике и выражающей национальные интересы всего татарского народа. Как известно, сегодня Татарстан является единственным регионом РФ, где в наименовании должности руководителя сохранено слово «президент».

Напомним, 11 июля 2017 года Госсовет республики принял обращение к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит «поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан и образовать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам».

В проекте резолюции VI съезда Всемирного конгресса татар выражена «убежденность в позитивном влиянии на этно-культурное, социально-экономическое и общественно-политическое развитие Татарстана и Российской Федерации в целом Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ».