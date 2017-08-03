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09:03 (мск), источник: РБК

Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт

Дональд Трамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от электронной лотереи грин-карт, по которой мигранты могут получить вид на жительство в США.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп представил законопроект RAISE Act («Подъем»), который предписывает отказаться от лотереи грин-карт. Представленный законопроект Трамп назвал «одной из самых больших реформ иммиграционной системы за полвека».

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Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. В подготовке законопроекта Трампу помогали сенаторы Дэвид Пердью и Том Коттон.

Законопроект предлагает вместо лотереи грин-карт ввести «соревновательный процесс», в котором больше шансов получить вид на жительство будут иметь мигранты, говорящие на английском языке, которые могут финансово обеспечить себя и свою семью и обладают «профессиональными навыками, необходимыми для американской экономики», заявил Трамп.

Программа «Иммиграция по программе виз для иммигрантов разных национальностей» (Diversity Visa) действует в США с 1990 года. Ежегодно определяются 50 тыс. победителей лотереи грин-карт, которые получают вид на жительство и разрешение на работу в США. В лотерее принимают участие страны с низким уровнем иммиграции в США.

В 2015 году, по данным Госдепа США, заявки на участие в лотерее подали 265 тыс. россиян.

Это значительно меньше квоты, рассчитанной на россиян: в 2014 году разрешение на постоянное проживание в США по семейным или другим обстоятельствам получили только 3622 гражданина России.

По словам Трампа, годами США выдавали «рекордные количества» разрешений на въезд «иммигрантам с низким заработком». «Такая политика оказывает постоянное давление на американских рабочих, налогоплательщиков и ресурсы общества», — заявил американский президент.

Законопроект приведет к росту заработной платы американских рабочих, сократив приток неквалифицированных мигрантов, уверен Трамп.
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