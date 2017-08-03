Трамп предложил отказаться от визовой лотереи грин-карт
Дональд Трамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от электронной лотереи
Дональд Трамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от электронной лотереи
Президент США Дональд Трамп представил законопроект RAISE Act («Подъем»), который предписывает отказаться от лотереи
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. В подготовке законопроекта Трампу помогали сенаторы Дэвид Пердью и Том Коттон.
Законопроект предлагает вместо лотереи
Программа «Иммиграция по программе виз для иммигрантов разных национальностей» (Diversity Visa) действует в США с 1990 года. Ежегодно определяются 50 тыс. победителей лотереи
Это значительно меньше квоты, рассчитанной на россиян: в 2014 году разрешение на постоянное проживание в США по семейным или другим обстоятельствам получили только 3622 гражданина России.
По словам Трампа, годами США выдавали «рекордные количества» разрешений на въезд «иммигрантам с низким заработком». «Такая политика оказывает постоянное давление на американских рабочих, налогоплательщиков и ресурсы общества», — заявил американский президент.