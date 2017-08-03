Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране
Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил встречу с
Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил встречу с
«4-го числа [августа] буду в Тегеране. Намерен провести там запланированную встречу с Д. О. Рогозиным», — написал Додон.
Встреча Игоря Додона и Дмитрия Рогозина должна была пройти 28 июля, однако она не состоялась
Российский МИД назвал действия властей страны «провокацией» и подчеркнул, что они несут «серьезный ущерб» отношениям России и Румынии.
Сам Рогозин пообещал ответить «гадам». «По сути дела, это еще и демарш в адрес молдавского президента», — отмечал он.