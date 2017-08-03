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00:28 (мск), источник: РБК

Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране

Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил встречу с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным в столице Ирана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Источник: Reuters

«4-го числа [августа] буду в Тегеране. Намерен провести там запланированную встречу с Д. О. Рогозиным», — написал Додон.

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Встреча Игоря Додона и Дмитрия Рогозина должна была пройти 28 июля, однако она не состоялась из-за того, что рейс, на котором летел российский вице-премьер, не пустили в воздушное пространство Румынии.

Российский МИД назвал действия властей страны «провокацией» и подчеркнул, что они несут «серьезный ущерб» отношениям России и Румынии.

Сам Рогозин пообещал ответить «гадам». «По сути дела, ​​ это еще и демарш в адрес молдавского президента», — отмечал он.

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