Электронная виза изменила Свободный порт Владивосток

Он рассказал, что «Мы стали свидетелями еще одного российского прорыва, не имеющего, пожалуй, аналогов в мировой практике. С августа граждане 18 стран могут посетить наш Дальний Восток по электронной визе. Надо лишь не позже чем за четыре дня до предполагаемой поездки заполнить заявление на специализированном сайте МИД России и в течение 3 дней получить ответ. Если он будет положительным, визу, которая будет действовать в течение 30 дней, иностранному гражданину проставят прямо на российской границе. Платить за электронную визу ничего не надо. По такой визе иностранные граждане смогут посещать территории российского Дальнего Востока, на которых действует правовой режим Свободного порта Владивосток».