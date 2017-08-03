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03:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Электронная виза изменила Свободный порт Владивосток

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков заявил, что введение электронных виз весьма сильно повлияет на Дальний Восток, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в минвостокразвития.

Источник: AP 2017

Он рассказал, что «Мы стали свидетелями еще одного российского прорыва, не имеющего, пожалуй, аналогов в мировой практике. С августа граждане 18 стран могут посетить наш Дальний Восток по электронной визе. Надо лишь не позже чем за четыре дня до предполагаемой поездки заполнить заявление на специализированном сайте МИД России и в течение 3 дней получить ответ. Если он будет положительным, визу, которая будет действовать в течение 30 дней, иностранному гражданину проставят прямо на российской границе. Платить за электронную визу ничего не надо. По такой визе иностранные граждане смогут посещать территории российского Дальнего Востока, на которых действует правовой режим Свободного порта Владивосток».

Парламентарий уверен, что «с одной стороны электронная виза самим фактом своего существования подтолкнет развитие туристического бизнеса в дальневосточных регионах, а с другой, приехав к нам раз, второй, третий, убедившись, что в России активно создаются все условия для деловой активности, туристы будут возвращаться на наш Дальний Восток уже в роли инвесторов. И то и другое означает развитие макрорегиона — приоритетной, в соответствии поставленной президентом задачей, территорией России».

По словам сенатора, введение электронной визы демонстрирует принципиально иной подход к международным отношениям со стороны Российской Федерации.

Таисия Масина.

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