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02:08 (мск), источник: ТАСС

В США появился вебсайт для борьбы с информационным влиянием России

Вебсайт позволяет в режиме реального времени анализировать содержание 600 учетных записей в Twitter на английском языке.

Источник: AP 2017
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НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Вебсайт Hamilton 68, предназначенный для выявления «пророссийской пропаганды» и дезинформации, открыт в среду в американском сегменте интернета. Как сообщило информационное агентство Reuters, над проектом работали сотрудники негосударственного Альянса за обеспечение демократии при поддержке Германского фонда Маршалла.

Вебсайт позволяет в режиме реального времени анализировать содержание 600 учетных записей в Twitter на английском языке. В том числе речь идет об учетных записях, которые, по мнению администраторов сайта, используются для распространения информации российского информагентства Sputnik и телеканала RT. Кроме того, внимание будет уделяться пользователям, обменивающимся позитивной информацией о властях России, поясняет Reuters. В компании, владеющей Twitter, заявили, что соцсеть не участвует в этом проекте.

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«Мы не говорим, что каждый из этого списка обязательно получает деньги от Кремля», — приводит агентство слова представителя Германского фонда Маршалла Джей Эм Бергера. Однако, по его мнению, в перечне учетных записей, отобранных для мониторинга, есть профессиональные распространители дезинформации. Авторы проекта ставят перед собой цель помешать повторению в США и Европе приписываемых Москве попыток вмешательства в ход американской предвыборной кампании 2016 года.

В настоящее время сотрудники Федерального бюро расследований, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США ведут расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами во время прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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