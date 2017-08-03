США продолжат сотрудничество с Россией по сирийскому вопросу
США продолжат работу с Россией для победы над «Исламским государством» (ИГ; запрещено в России) и политического урегулирования в Сирии, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепа США.
США продолжат работу с Россией для победы над «Исламским государством» (ИГ; запрещено в России) и политического урегулирования в Сирии, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепа США.
«США поддерживают любые попытки, которые могут действительно привести к деэскалации насилия в Сирии и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ», — сообщил собеседник агентства.
Ранее главной целью новых американских санкций называли наказание российских властей за поддержку президента Сирии Башара Асада и действия на Украине.
Напомним, Дональд Трамп все же подписал антироссийский закон, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом США.