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03:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

США продолжат сотрудничество с Россией по сирийскому вопросу

США продолжат работу с Россией для победы над «Исламским государством» (ИГ; запрещено в России) и политического урегулирования в Сирии, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепа США.

Источник: Reuters

«США поддерживают любые попытки, которые могут действительно привести к деэскалации насилия в Сирии и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ», — сообщил собеседник агентства.

Ранее главной целью новых американских санкций называли наказание российских властей за поддержку президента Сирии Башара Асада и действия на Украине.

Напомним, Дональд Трамп все же подписал антироссийский закон, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом США.

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