Запрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентября

Источник: AP 2017

«Лица, которые в настоящее время находятся в Северной Корее по американским паспортам, должны покинуть ее до вступления в силу запрета на поездки в эту страну — до 1 сентября 2017 года», — говорится в сообщении госдепа.

Запрет будет действовать в течение года.

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В июле госдепартамент принял такое решение, объяснив, что пребывание в КНДР может грозить американцам в Северной Корее «длительным содержанием под стражей».

Решение было принято после кончины в США американского студента Отто Уормбиера, который заболел, отбывая заключение в северокорейской тюрьме, и после этого в состоянии комы был выслан на родину, где скончался вскоре после возвращения.