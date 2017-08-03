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05:25 (мск), источник: Восток Медиа

Военную авиацию Хабаровского края пополнил новый вертолёт Ми-26

В кабине судна лётчики установили символический талисман — плюшевого тигрёнка.

Соединение армейской авиации, которое дислоцируется в Хабаровском крае, пополнилось новым транспортным вертолётом Ми-26. Лётчики по сложившейся традиции уже установили в кабине судна символический плюшевый талисман — тигрёнка.

Экипаж вертолёта совершил продолжительный перелёт из Ростова-на-Дону, где расположен завод-изготовитель, до постоянного места дислокации — аэродрома в дальневосточной столице.

Как сообщает агентство «Интерфакс — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ВВО, лётчики преодолели десять тысяч километров и сделали восемь дозаправок., чтобы добраться до Хабаровска.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», представители ВВО приняли новые Су-34 в ноябре 2016 года. В мае пять самолётов направили в часть недалеко от Комсомольска-на-Амуре с Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Ещё столько же «сушек» поступило в Хабаровский край в конце августа. Завершающая партия истребителей прибыла в регион в декабре — её получил аэродром Хурба. Многофункциональные бомбардировщики испытали в Восточном военном округе в январе. В феврале экипажи уже отрабатывали на них элементы простого и сложного пилотажа.

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