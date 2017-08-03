Военную авиацию Хабаровского края пополнил новый вертолёт Ми-26
В кабине судна лётчики установили символический талисман — плюшевого тигрёнка.
В кабине судна лётчики установили символический талисман — плюшевого тигрёнка.
Соединение армейской авиации, которое дислоцируется в Хабаровском крае, пополнилось новым транспортным вертолётом Ми-26. Лётчики по сложившейся традиции уже установили в кабине судна символический плюшевый талисман — тигрёнка.
Экипаж вертолёта совершил продолжительный перелёт из
Как сообщает агентство «Интерфакс — Дальний Восток» со ссылкой на
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», представители ВВО приняли новые Су-34 в ноябре 2016 года. В мае пять самолётов направили в часть недалеко от